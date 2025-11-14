«МТС Линк» внедрил ИИ-помощника в онлайн-доски

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, внедрила ИИ-помощника на базе большой языковой модели в свой сервис «Доски». Инструмент анализирует содержимое доски, резюмирует записи, формирует итоги мозговых штурмов, а также фиксирует ключевые договоренности команды. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

«МТС Линк Доски» — онлайн-доска для совместной работы и творчества команд, которая позволяет визуализировать идеи, создавать любые виды схем и диаграмм, проводить мозговые штурмы и ретроспективы. ИИ-ассистент в «Досках» создан на базе LLM-модели от MWS AI и анализирует текст на всех размещенных на доске элементах. В настоящее время пользователям доступны два режима помощника: «итоги ретро» и «краткое содержание».

«Краткое содержание» — это выжимка из материалов доски, которая включает в себя основные идеи, выводы и результаты дискуссии. Она помогает восстановить контекст обсуждения без необходимости просматривать всю доску. «Итоги ретро» — это развернутый отчет, в котором зафиксированы принятые решения, договоренности и дальнейшие шаги команды. Такой формат удобен для планирования и контроля задач. Разработчик планирует постепенно добавлять новые виды саммаризации — например, ИИ-ассистент сможет составлять продуктовые питчи на основании материалов доски.

«В «МТС Линк» ИИ-функции уже доказали свою эффективность: по данным исследования J’son & Partners Consulting, компании могут экономить с их помощью до 12 часов в неделю на одного сотрудника. Мы получаем отличные отзывы о нашем ИИ-ассистенте в «Чатах» и «Встречах», поэтому приняли решение внедрить его и в «Доски» — пространство, в котором концентрируется большой объем текстовых данных. Здесь проходят мозговые штурмы, обсуждения и проектная работа, и часто возникает необходимость быстро восстановить контекст. Например, если сотруднику нужно вернуться к ретроспективе прошлого спринта или квартала, ему не придется тратить время на перечитывание текста на всех стикерах и фигурах. А если с доской работали во время видеоконференции на платформе «МТС Линк», команда получит двойную пользу: ИИ-помощник подготовит краткие итоги и доски, и самой встречи», — отметил руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Ключевой инструмент платформы «МТС Линк» — ИИ-помощник. Он формирует саммари онлайн-встреч и обсуждений в чатах, автоматически расшифровывает речь, создает субтитры и отвечает на вопросы, опираясь на контекст переписок, звонков и базы знаний компании. Все интеллектуальные возможности есть как в облачной, так и в серверной версиях платформы. Компания последовательно внедряет ИИ-помощника во все свои сервисы: он уже доступен во «Встречах», «Чатах», «Досках» и модуле для тестов и опросов «Формы». В дальнейшем «МТС Линк» планирует добавить в платформу ИИ-агентов, которые будут помогать пользователям в управлении задачами и коммуникациями.