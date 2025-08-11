Получите все материалы CNews по ключевому слову
Holst — российская платформа онлайн-досок, предназначенная для управления проектами, стратегического планирования, обучения и других задач.
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro 1
|18.09.2024
|Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst 1
