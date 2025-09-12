Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst

В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов, планирования и визуализации идей. К платформе подключено уже около 500 пользователей «АльфаСтрахование» – это различные сотрудники, участвующие в производстве новых бизнес-продуктов.

«Ранее мы активно использовали Miro и у нас там было много полезного контента, который не хотелось терять. Мы выбрали Holst из-за хорошего и проработанного функционала импорта из досок и других материалов из Miro, также для нас важен был сам графический дизайн платформы и его эргономичность и легковесность. Это ведь средство совместной работы и людям должно быть просто приятно работать в красивом интерфейсе. Можно утверждать, что Holst является качественным решением на российском рынке, которое способно конкурировать с Miro», – отметил Антон Исанин, директор по разработке в «АльфаСтрахование».

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

Миграцию компания провела за четыре недели. За первые несколько месяцев эксплуатации инцидентов с доступностью платформы зафиксировано не было, также нет претензий к функциональному наполнению.

«В ходе разработки, особенно для такого крупного игрока как «АльфаСтрахование», крайне важна вовлеченность команд. Благодаря продуманному интерфейсу онлайн-досок, по опыту наших клиентов, у команд снижается частота ошибок, а качество проработки решений растет», – сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

В России создана система, способная обнаруживать БПЛА, не использующие радиосигналов

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще