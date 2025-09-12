«АльфаСтрахование» заменила Miro российской онлайн-доской Holst

В рамках реализации инициатив по переходу на отечественные информационные системы компания «АльфаСтрахование» отказалась от использования онлайн-платформы для совместной работы Miro и перешла на отечественный сервис Holst. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Holst используется компанией как креативное пространство для проведения мозговых штурмов, планирования и визуализации идей. К платформе подключено уже около 500 пользователей «АльфаСтрахование» – это различные сотрудники, участвующие в производстве новых бизнес-продуктов.

«Ранее мы активно использовали Miro и у нас там было много полезного контента, который не хотелось терять. Мы выбрали Holst из-за хорошего и проработанного функционала импорта из досок и других материалов из Miro, также для нас важен был сам графический дизайн платформы и его эргономичность и легковесность. Это ведь средство совместной работы и людям должно быть просто приятно работать в красивом интерфейсе. Можно утверждать, что Holst является качественным решением на российском рынке, которое способно конкурировать с Miro», – отметил Антон Исанин, директор по разработке в «АльфаСтрахование».

Миграцию компания провела за четыре недели. За первые несколько месяцев эксплуатации инцидентов с доступностью платформы зафиксировано не было, также нет претензий к функциональному наполнению.

«В ходе разработки, особенно для такого крупного игрока как «АльфаСтрахование», крайне важна вовлеченность команд. Благодаря продуманному интерфейсу онлайн-досок, по опыту наших клиентов, у команд снижается частота ошибок, а качество проработки решений растет», – сказал Виктор Юдин, сооснователь Holst.