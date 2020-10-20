Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Исанин Антон
Публикаций - 92, упоминаний - 97
Исанин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Владимир 135 12
|Соколовский Александр 38 9
|Плешков Алексей 44 9
|Халяпин Сергей 81 7
|Стрелова Ольга 35 7
|Соловьев Владимир 102 6
|Сергеев Александр 24 6
|Рудаков Денис 31 6
|Герасимов Александр 43 5
|Шайхутдинов Роман 104 5
|Дегтярев Алексей 57 5
|Леушев Андрей 69 5
|Рахтеенко Владимир 39 5
|Смирнов Александр 50 5
|Лопаткин Герман 104 5
|Лысенко Эдуард 226 5
|Садовенко Илья 63 5
|Мацоцкий Сергей 172 5
|Филатов Андрей 105 5
|Скородумов Анатолий 64 5
|Солопов Вячеслав 19 5
|Реймер Денис 53 5
|Богачев Игорь 173 5
|Подкопаев Олег 30 5
|Михалев Павел 20 5
|Малышев Александр 34 5
|Левиков Антон 68 5
|Прохоров Фёдор 81 5
|Асратян Петр 35 5
|Натрусов Артем 136 5
|Самойлов Михаил 8 5
|Мельникова Алиса 30 5
|Закрепин Евгений 52 5
|Фридман Илья 41 5
|Хомич Игорь 30 5
|Коротнев Константин 32 5
|Пиляр Елена 21 5
|Козлов Михаил 167 5
|Кравченко Денис 24 5
|Потёмкин Роман 20 5
|IDC - International Data Corporation 4569 4
|Gartner 3266 2
|Forrester Research 800 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
|Markswebb 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru