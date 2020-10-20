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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Исанин Антон



20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 2
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
23.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 1
21.01.2019 «Тинькофф мобайл» запустился в Татарстане, Саратовской области, Камчатском и Красноярском краях 1
21.01.2019 Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах 1
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 1
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter 1
21.01.2019 Церковным приходам посоветовали вести проповедь в соцсетях 1
18.01.2019 Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 1
18.01.2019 В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера 1
18.01.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросли на 18% до 421 млрд рублей 1
18.01.2019 Google завладела активами Fossil для создания собственных смарт-часов 1
18.01.2019 Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США 1
18.01.2019 Главный шрифт Microsoft оказался в центре скандала с фальшивыми документами 1
17.01.2019 Решение «АИС рекорд» для цифровизации дорожных работ внесено в реестр отечественного ПО 1
17.01.2019 Сколько денег ИТ-компании тратят на охрану боссов? Спойлер: Цукерберг - чемпион 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
17.01.2019 Власти почти объявили Microsoft монополистом в России 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 1
16.01.2019 «Восход» получит 130 миллионов за недоделанную систему электронных паспортов 1
16.01.2019 В России государственному телеканалу разрешили бесплатно брать ролики с YouTube 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
15.01.2019 Крупнейшие кузницы кадров Россвязи не участвуют в «Цифровой экономике» 1
15.01.2019 Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 1

Публикаций - 92, упоминаний - 97

Исанин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 296 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 9
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Citrix Systems 732 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1539 6
Microsoft Corporation 22030 6
Cinimex - Синимекс 165 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 307 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1113 5
CleverDATA - КлеверДата 55 5
IBM - International Business Machines Corp 8815 5
Инфокомпас 14 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 5
Webmoney 511 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 5
Polycom - Поликом Россия 373 5
Custis 81 5
НИТ - Национальные информационные технологии 32 5
Instabank - Инстабанк 23 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 5
Консист Бизнес Групп 65 5
Samsung Electronics 9146 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 4
Oracle Corporation 5894 3
LanCloud - ЛанКлауд 38 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 252 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 224 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 2
Diasoft - Диасофт 520 2
VK - Mail.ru Group 2938 2
ITERBI - Айтерби 9 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
DataCore Software 31 1
АльфаСтрахование СГ 234 9
ПСБ - Промсвязьбанк 657 9
ГПБ - Газпромбанк 819 9
Альфа-Банк 1342 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 8
Уралсиб Банк 467 6
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 57 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 109 6
En+ Group 18 6
Бинбанк 189 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 5
Национальный банк Траст 123 5
ВкусВилл - Избёнка 55 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 805 5
Visa International 1673 5
Спортмастер 132 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 5
Bayer AG - Байер 64 5
Cetelem - Сетелем Банк 27 5
Пробизнесбанк АКБ 122 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 72 5
Jones Day 17 5
МДМ Банк 219 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5034 4
Черкизово ГК 74 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 4
Росводоканал 63 4
X5 Group 661 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 4
Альфа-Капитал УК 52 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 10 4
DHL Express 111 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1890 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 7
Федеральное казначейство России 1140 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 5
Счётная палата РФ 580 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1370 3
Правительство Москвы 1486 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2078 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2929 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2100 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 959 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2410 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12530 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3279 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7257 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7457 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1351 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 75 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 438 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5640 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2639 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 890 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 691 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2996 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6152 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 80 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1742 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1211 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 517 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 696 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 711 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2389 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1435 2
ИТ-аутсорсинг 866 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика 32 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 101 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 90 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 31 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 833 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 45 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 715 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 165 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 52 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 243 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 81 1
BaaS - Backend as a service 14 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 88 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 13 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 278 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1933 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 5
Microsoft Office 3181 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1001 2
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 374 1
Citrix SD-WAN 12 1
Citrix Gateway 7 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 49 1
React - JavaScript фреймворк 29 1
Jenkins 27 1
Telegram - Мессенджер 81 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 17 1
LanCloud Cloud Exchange 11 1
Microsoft Skype for Business 127 1
Citrix Analytics 6 1
Citrix Cloud 10 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 25 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 220 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Qlik MeetUp 1 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
Intel x86 - архитектура процессора 1271 1
Apple iOS 6294 1
Linux OS 7454 1
Microsoft Windows 10 11216 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1484 1
Microsoft Office PowerPoint 618 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 56 1
Diasoft Insurance Finance 4 1
Samsung Knox 86 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 18 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 16 1
Microsoft Azure 1231 1
AWS - Amazon Web Services 623 1
Microsoft Office 365 811 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 117 1
SAP Ariba 275 1
Microsoft Skype 1892 1
Шевченко Владимир 135 12
Соколовский Александр 38 9
Плешков Алексей 44 9
Халяпин Сергей 81 7
Стрелова Ольга 35 7
Соловьев Владимир 102 6
Сергеев Александр 24 6
Рудаков Денис 31 6
Герасимов Александр 43 5
Шайхутдинов Роман 104 5
Дегтярев Алексей 57 5
Леушев Андрей 69 5
Рахтеенко Владимир 39 5
Смирнов Александр 50 5
Лопаткин Герман 104 5
Лысенко Эдуард 226 5
Садовенко Илья 63 5
Мацоцкий Сергей 172 5
Филатов Андрей 105 5
Скородумов Анатолий 64 5
Солопов Вячеслав 19 5
Реймер Денис 53 5
Богачев Игорь 173 5
Подкопаев Олег 30 5
Михалев Павел 20 5
Малышев Александр 34 5
Левиков Антон 68 5
Прохоров Фёдор 81 5
Асратян Петр 35 5
Натрусов Артем 136 5
Самойлов Михаил 8 5
Мельникова Алиса 30 5
Закрепин Евгений 52 5
Фридман Илья 41 5
Хомич Игорь 30 5
Коротнев Константин 32 5
Пиляр Елена 21 5
Козлов Михаил 167 5
Кравченко Денис 24 5
Потёмкин Роман 20 5
Россия - Российская федерация - РФ 101277 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31785 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12252 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11941 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1147 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 5
Казахстан - Республика 4371 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 4
Россия - ЦФО - Калужская область 746 4
Россия - УФО - Челябинская область 909 4
Россия - УФО - Тюменская область 784 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44299 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12412 1
Россия - Сибирь 1450 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 729 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1248 1
Швейцария - Цюрих 244 1
Австрия - Вена 221 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1943 1
Россия - ЦФО - Тульская область 948 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2784 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3973 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 5
Банковский сектор экономики 1130 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5157 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 3
Страхование - Страховое дело 406 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1894 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1120 2
Торговля розничная 411 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 824 2
Аутсорсинг 665 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 768 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 128 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 146 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 252 1
СРО - саморегулируемые организации 48 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1363 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 153 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
IDC - International Data Corporation 4569 4
Gartner 3266 2
Forrester Research 800 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
Markswebb 37 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 6
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 4 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 8
CNews AWARDS - награда 337 5
CNews APPWards 36 5
CNews FORUM Кейсы 49 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
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