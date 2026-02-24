Разделы

Китай Хух-Хото Внутренняя Монголия


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Невзирая на санкции и запреты: Китайский ИИ DeepSeek обучался на лучших чипах Nvidia 1
18.08.2025 План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах 1
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 1
15.06.2009 Космичеcкая съемка контролирует переброску вод пограничных рек 1
16.01.2009 В работах по исследованию Великой китайской стены применялись технологии ДЗЗ 1
10.11.2008 Китайская пустыня Бадан-Джарэнг была обитаема более 5 тыс лет назад 1
29.09.2008 Китай планирует построить космическую станцию 1
25.09.2008 25 сентября Китай запускает пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-7" 1
14.07.2008 МТС хотят в Китай с Медведевым впереди 1
29.05.2008 На Китай обрушилась мощная пыльная буря 1
12.05.2008 Началась реставрация Великой китайской стены 2
17.12.2007 Мощность ветроэнергетики Китая опережает атомную 2
18.06.2007 Китай возводит «Великую зеленую стену» 2
14.06.2007 Гигантский динозавр опрокинул теорию происхождения птиц 1
12.02.2007 Ученые измерят точную длину Великой китайской стены 1
10.11.2006 Alcatel расширяет свое присутствие в Китае 1
21.08.2006 Демографический градиент не оставляет шансов Приморью 1
17.04.2006 Пыльные бури из Китая идут на восток 1
12.10.2005 Китай отправил в космос еще двух "тайконавтов" 1
07.10.2005 Второй китаец полетит в космос 13 октября 1
30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть 1
16.10.2003 Китай встретил своего космонавта и планирует создать орбитальную станцию 1
15.10.2003 В мире появилась третья космическая держава 1
20.03.2002 Китай заявил о своих амбициозных планах в космосе 1
15.08.2001 Siemens получила $196 млн. заказ на расширение GSM-сети в Китае 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
China Mobile 424 3
Microsoft Corporation 25348 2
Huawei 4300 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 993 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 145 1
Nokia Alcatel-Lucent - Spatial Wireless 10 1
Ростелеком 10438 1
Broadcom - VMware 2512 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
AMD - Advanced Micro Devices 4504 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Vodafone Group 1394 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 397 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Lenovo Motorola 3531 1
Nginx - Энджайникс 191 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Nvidia Corp 3789 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 1
Odin 32 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 21 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 37 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
China Netcom Group Corporation Limited 63 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Netcom 53 1
Jelastic 27 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
En+ Group - Эн+ ГК 36 2
Градиент 95 2
WM-Logistik - Складской оператор 1 1
Альфа-Банк 1892 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Jones Day 17 1
Резонанс НПП 388 1
СТА Карго 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1626 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9521 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1219 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2147 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3080 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6719 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3379 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4373 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1732 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 2
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 44 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4697 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3991 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6294 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1187 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 1
Microsoft Windows 2000 8679 3
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
CALT Long March - космические ракеты 9 2
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 62 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 696 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 477 1
Apple iAd 49 1
FreePik 1533 1
Jiabao Wen - Цзябао Вэнь 12 2
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Гумилев Лев 5 2
Сергеев Александр 32 2
Герасимов Александр 45 2
Лебедев Павел 35 2
Zhigang Zhai - Чжиган Чжай 2 2
Рейман Леонид 1059 1
Рубанов Владимир 75 1
Соловьев Владимир 108 1
Исанин Антон 31 1
Лю Юй 11 1
Евтушенков Владимир 212 1
Стрелова Ольга 36 1
Шершульский Владислав 22 1
Кирьянова Александра 160 1
Куртуков Евгений 11 1
Монин Сергей 10 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Xiang Liao - Сян Ляо 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 630 1
Шалагинов Алексей 13 1
Аншина Марина 79 1
Рудаков Денис 31 1
Носов Николай 13 1
Морошкин Александр 118 1
Истомин Максим 26 1
Левин Владимир 19 1
Вольфсон Сергей 10 1
Семенов Кирилл 9 1
Пыхтя Дмитрий 4 1
Тимерханов Дмитрий 3 1
Антоненко Виталий 2 1
Кашкет Филипп 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 31
Россия - РФ - Российская федерация 158807 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 12
Монголия 369 12
Китай - Пекин - Beijing 1058 12
Земля - планета Солнечной системы 10701 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2715 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 6
Южная Корея - Республика 6887 5
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 39 5
Китай - Цзюцюань - Juiquan 27 5
Китай - Хэйлунцзян 19 4
Китай - Шаньси 29 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 3
Япония 13576 3
Европа Восточная 3124 3
Канада 5000 3
Китай - Тяньцзинь 46 3
Китай - Ляонин 30 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 3
Китай - Северный 15 3
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 41 2
Европа 24698 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
Германия - Федеративная Республика 12972 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 2
Венгрия 849 2
Россия - СФО - Новосибирск 4721 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 443 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 676 2
Китай - Шанхай 812 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 14
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 10
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 8
Китай - Великая Китайская стена 28 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1409 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1335 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6302 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
Всероссийская перепись населения 185 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3186 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 626 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4428 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6353 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Английский язык 6900 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 2
TerraDaily 141 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
FT - Financial Times 1266 1
Bloomberg 1558 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Telegraph 196 1
South China Morning Post 81 1
Quartz 25 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 4 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Huffington Post 34 1
Times 645 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
IDC - International Data Corporation 4948 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
РАН - Российская академия наук 2040 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
CAE - Chinese Academy of Engineering - Китайская инженерная академия 4 1
CAS - IVPP - Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology - Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 3
