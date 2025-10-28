En+ Group - Эн+ ГК

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по мощности годового производства). Выручка En+ Group за 2021 год составила более 14 млрд долларов США.