En+ Group Эн+ ГК

En+ Group - Эн+ ГК

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов), и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по мощности годового производства). Выручка En+ Group за 2021 год составила более 14 млрд долларов США.

28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией
02.12.2019 En+ Group перевела управление автопарком на «1С»
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта
25.05.2017 En+ Group запустила центр обработки данных «Облака Сибири»
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016»
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016»
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов
17.02.2011 Newmantek автоматизирует управление финансами в SMR на базе «1С:Консолидации 8.2»
26.01.2011 «Белтел» смонтировал автономные узлы учета расхода тепловой энергии на заводе ДОЗАКЛ
25.12.2009 Российские компании En+ Group инвестируют в разработку реактора на быстрых нейтронах

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2244 10
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
Ростелеком 10244 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
Microsoft Corporation 25179 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 7
Huawei 4181 6
Инфокомпас 14 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1504 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 5
НИТ - Национальные информационные технологии 34 5
Instabank - Инстабанк 23 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
МегаФон 9758 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 633 5
IBM - International Business Machines Corp 9542 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 5
Citrix Systems 836 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 219 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 695 5
Webmoney - Вебмани.Ру 545 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 5
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 129 5
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 3
IXcellerate - Икселерейт 132 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 3
3data - 3дата 94 3
Odin 32 2
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 33 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 2
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 284 2
Альфа-Банк 1850 7
Jones Day 17 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 6
Пробизнесбанк АКБ 134 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 166 5
Новард УК - Novard 72 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 5
Хованский АКБ 9 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 219 5
ГПБ - Газпромбанк 1153 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2658 5
Visa International 1967 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 943 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 148 5
ВкусВилл - Избёнка 178 5
ПСБ - Промсвязьбанк 896 5
Спортмастер - Sportmaster 188 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 139 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 5
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 5
Bayer AG - Байер 85 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 509 4
СТА Карго 7 3
Русагро Группа Компаний 335 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3218 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6229 7
Федеральное казначейство России 1867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5178 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2687 5
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 35 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 194 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 457 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 96 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1440 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12700 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16938 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22747 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14641 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11850 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3031 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 490 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 5
Стандартизация - Standardization 2220 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14285 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2036 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22631 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4843 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6620 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4425 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12107 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12856 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9909 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 511 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1156 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3398 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16938 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10033 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 690 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2344 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21802 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 229 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2066 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12237 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 654 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 614 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2412 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 333 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1230 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1697 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 265 5
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
1С:Консолидация 53 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Росатом СВБР - Свинцово-висмутовые быстрые реакторы 2 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 198 1
Сергеев Александр 31 11
Герасимов Александр 44 8
Козлов Михаил 175 7
Стрелова Ольга 36 7
Рудаков Денис 31 6
Вольфсон Сергей 10 6
Соловьев Владимир 107 6
Исанин Антон 31 6
Коротнев Константин 34 5
Самойлов Михаил 10 5
Рыстенко Михаил 62 5
Разумовский Дмитрий 124 5
Подкопаев Олег 30 5
Асратян Петр 36 5
Закрепин Евгений 62 5
Пиляр Елена 22 5
Кравченко Денис 27 5
Прохоров Фёдор 83 5
Шестаков Александр 39 5
Потёмкин Роман 21 5
Михалев Павел 20 5
Дегтярев Алексей 58 5
Хомич Игорь 33 5
Леушев Андрей 75 5
Прокопенко Сергей 9 5
Левиков Антон 69 5
Гуральников Сергей 164 5
Гаттаров Руслан 144 5
Патрин Максим 32 5
Свердлов Михаил 33 5
Грибанов Юрий 30 5
Бетсис Павел 100 5
Мухин Максим 18 5
Хрусталев Александр 33 5
Разгуляев Валерий 18 5
Скородумов Олег 17 5
Чекель Павел 15 5
Сафронов Юрий 68 5
Леоничев Алексей 14 5
Румянцева Ольга 62 5
Россия - РФ - Российская федерация 155073 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18019 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 977 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2642 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3153 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14447 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1653 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1220 5
Казахстан - Республика 5767 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1016 5
Россия - УФО - Челябинская область 1368 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 911 5
Европа 24579 3
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 32 2
Земля - планета Солнечной системы 10610 2
Азия - Азиатский регион 5719 2
Россия - УФО - Тюменская область 1241 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1773 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 2
Россия - СФО - Новосибирск 4605 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3330 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1684 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1198 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 648 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 153 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3373 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1288 1
Россия - ЦФО - Костромская область 431 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Австрия - Вена 259 1
Китай - Пекин - Beijing 1041 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6172 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25702 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8184 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1326 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5994 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1410 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2521 3
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 912 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 2
Энергетика - Energy - Energetically 5466 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2000 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4313 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10589 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 2
Черкизон - Черкизовский рынок 165 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4373 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11628 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 939 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6272 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2044 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6825 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1910 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1248 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 870 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 657 1
IDC - International Data Corporation 4941 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8328 5
Informa - Ovum - Omdia 138 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3716 2
CNews SaaS рейтинг 27 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 6
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
CNews APPWards 36 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1188 5
CNews AWARDS - награда 538 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 2
