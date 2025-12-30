Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хомич Игорь
СОБЫТИЯ
Хомич Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
|Мацоцкий Сергей 178 21
|Гуральников Сергей 164 20
|Румянцева Ольга 62 20
|Филатов Андрей 115 20
|Богачев Игорь 182 20
|Гаттаров Руслан 144 19
|Бетсис Павел 100 19
|Ермолаев Артем 379 19
|Шадаев Максут 1155 18
|Бойко Елена 152 16
|Елистратов Николай 90 16
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Козлов Михаил 175 8
|Грибанов Юрий 30 7
|Малышев Александр 37 7
|Леушев Андрей 75 6
|Левиков Антон 69 6
|Рудаков Денис 31 6
|Патрин Максим 32 6
|Свердлов Михаил 33 6
|Мухин Максим 18 6
|Хрусталев Александр 33 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Скородумов Олег 17 6
|Чекель Павел 15 6
|Сафронов Юрий 68 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Муравлев Александр 15 6
|Тищенко Юрий 15 6
|Пшиченко Дмитрий 46 6
|Базалей Наталья 15 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Воробьев Артем 26 6
|Николаев Евгений 17 6
|Клеев Владимир 9 6
|Шалимов Александр 9 6
|Мершик Алена 8 6
|Лысенко Эдуард 312 6
|Садовенко Илья 65 6
|Apps4All 26 3
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 2
|Wired - Издание 271 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413432, в очереди разбора - 729692.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.