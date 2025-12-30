Разделы

Хомич Игорь


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг 1
11.03.2024 Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании 1
22.12.2023 Крупные ИТ-компании скрывают выручку от проектов в госсекторе 1
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех» 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.04.2016 Могут ли цифровые компании убить ИТ-бизнес? 1
06.04.2016 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года 1
27.11.2015 «Сколково» профинансирует ИТ-стартапы под конкретные требования бизнес-заказчиков 1
26.11.2015 Создание новой АИС Пенсионного фонда «выходит на финишную прямую» 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
24.11.2015 IBS: ИТ-гиганты вроде HP, Cisco, EMC, Oracle — «ходячие мертвецы»? 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 1
20.11.2015 Московская область переведет 1,5 тыс. чиновников на Linux 1
19.11.2015 Минздрав создаст ГИС мониторинга оборота лекарств в 2016 году 1
18.11.2015 Модернизация сети ПФР признана «проектом года». Подробности 1
17.11.2015 ИТ-директор Казначейства объяснил, как изменится система госзакупок с 2016 года 1
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
13.11.2015 Партнер AT Consulting Игорь Хомич рассказал об импортозамещении на CNews Forum 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
09.11.2015 Партнер AT Consulting Игорь Хомич расскажет об импортозамещении на CNews Forum 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
25.09.2015 Портал госторгов РФ опубликовал миллионный лот 1
24.09.2015 AT Consulting разработала ИТ-системы для Чемпионата мира по водным видам спорта 1
18.08.2015 «Автодор» внедрил автоматизированную систему инвестиционного и стратегического планирования 1
10.08.2015 AT Consulting обновила портал госторгов РФ 1
27.05.2015 AT Consulting разработала для «ВымпелКома» систему управления знаниями с открытым кодом 1
18.12.2014 AT Consulting будет предлагать решения на базе Pega 7 1
17.06.2013 «Билайн» запустил обновленную систему самообслуживания для физических лиц 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Хомич Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 30
Ростелеком 10369 21
IBM - International Business Machines Corp 9561 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 21
Microsoft Corporation 25290 19
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 7
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 6
НИТ - Национальные информационные технологии 34 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Instabank - Инстабанк 23 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 6
Citrix Systems 841 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 6
Webmoney - Вебмани.Ру 545 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 653 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 6
Инфокомпас 14 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
МегаФон 9993 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2105 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
Oracle Corporation 6888 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 4
Samsung Electronics 10657 3
Google LLC 12301 3
HERE Technologies 109 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 2
Dell EMC 5101 2
Alibaba Group 453 2
Meta Platforms - Facebook 4543 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 9
ПСБ - Промсвязьбанк 905 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 6
Новард УК - Novard 73 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 6
Хованский АКБ 9 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 6
ГПБ - Газпромбанк 1182 6
Альфа-Банк 1879 6
Visa International 1976 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 6
ВкусВилл - Избёнка 192 6
Спортмастер - Sportmaster 194 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 223 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 6
Bayer AG - Байер 85 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 6
Пробизнесбанк АКБ 134 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 6
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
En+ Group - Эн+ ГК 21 5
Citi - Citibank - Ситибанк 320 5
Jones Day 17 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
РЖД - Российские железные дороги 2010 3
Adidas - Адидас 167 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Airbnb 98 3
ВТБ - ВТБ24 669 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 3
Федеральное казначейство России 1879 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3483 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2188 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 7
Стандартизация - Standardization 2243 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8959 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 274 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 12 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Abbyy Compreno 20 1
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 1
Pega Build for Change 2 1
IBM Fellow - - почетный сотрудник - высший знак отличия в IBM для технического состава 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Linux OS 10967 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Microsoft Office 3973 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 27 1
Мацоцкий Сергей 178 21
Гуральников Сергей 164 20
Румянцева Ольга 62 20
Филатов Андрей 115 20
Богачев Игорь 182 20
Гаттаров Руслан 144 19
Бетсис Павел 100 19
Ермолаев Артем 379 19
Шадаев Максут 1155 18
Бойко Елена 152 16
Елистратов Николай 90 16
Рахтеенко Владимир 41 8
Козлов Михаил 175 8
Грибанов Юрий 30 7
Малышев Александр 37 7
Леушев Андрей 75 6
Левиков Антон 69 6
Рудаков Денис 31 6
Патрин Максим 32 6
Свердлов Михаил 33 6
Мухин Максим 18 6
Хрусталев Александр 33 6
Разгуляев Валерий 18 6
Скородумов Олег 17 6
Чекель Павел 15 6
Сафронов Юрий 68 6
Леоничев Алексей 14 6
Муравлев Александр 15 6
Тищенко Юрий 15 6
Пшиченко Дмитрий 46 6
Базалей Наталья 15 6
Алябьев Андрей 27 6
Атанесов Саргис 13 6
Воробьев Артем 26 6
Николаев Евгений 17 6
Клеев Владимир 9 6
Шалимов Александр 9 6
Мершик Алена 8 6
Лысенко Эдуард 312 6
Садовенко Илья 65 6
Россия - РФ - Российская федерация 157744 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 23
Россия - УФО - Челябинская область 1405 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 17
Казахстан - Республика 5821 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 2
Европа 24658 2
Россия - ЮФО - Севастополь 583 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - УФО - Тюменская область 1270 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1360 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Россия - УФО - Свердловская область 1770 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3294 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1896 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Россия - ПФО - Самарская область 1467 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1629 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2089 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1403 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 998 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1436 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 595 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10379 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Аренда 2582 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
Средства производства 52 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Apps4All 26 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 2
Wired - Издание 271 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3615 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 23
CNews AWARDS - награда 556 19
CNews APPWards 36 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
