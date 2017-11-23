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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Левиков Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 74
Левиков Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 17
|Чекель Павел 15 13
|Муравлев Александр 15 13
|Кравченко Денис 24 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Базалей Наталья 14 12
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Разгуляев Валерий 18 10
|Староверов Денис 14 10
|Смирнов Александр 44 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Быстров Константин 19 9
|Урьяс Вадим 76 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Клеев Владимир 9 8
|Хохлов Игорь 21 8
|Шалимов Александр 9 8
|Нестеров Алексей 79 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Зайцев Николай 28 6
|Кадыков Роман 15 6
|Николаев Евгений 13 6
|Козлов Александр 54 5
|Сергеев Александр 21 5
|Герасимов Александр 40 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Спиридонов Александр 35 5
|Широких Алексей 70 5
|CNews Analytics 1991 5
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
|Nielsen Holdings 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765835, в очереди разбора - 669521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765835, в очереди разбора - 669521.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru