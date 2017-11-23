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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Левиков Антон


23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 2
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 2
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
01.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве 1
11.07.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
05.07.2017 CNews соберет экспертов по оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 2
13.03.2015 ИКТ в ритейле: фокус на управлении персоналом и снижение издержек 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1

Публикаций - 68, упоминаний - 74

Левиков Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Instabank - Инстабанк 12 9
Microsoft Corporation 11127 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Ланит ГК 1159 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
IBM 3551 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Samsung Electronics 5702 4
SAP SE 3216 3
Google LLC 7161 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
ICL Services 51 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
SAP CIS - САП СНГ 755 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
3761 2
Esri CIS - Эсри СНГ 88 2
1С-Рарус 538 2
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ланит Омни 17 1
Selectel - Селектел 137 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
АйТи 752 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Citrix Systems 571 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Alibaba Group 298 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 44
ВТБ Банк Москвы 372 14
Пробизнесбанк АКБ 109 14
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
МДМ Банк 150 12
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Yves Rocher - Ив Роше 29 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 5
Открытие ФК 538 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
KupiVip 75 3
Держава АКБ 15 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Русагро Группа Компаний 139 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Транснефть 159 1
X5 Group 599 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ЕС-лизинг 13 1
Роснефть НК 367 1
ВкусВилл 48 1
Газпром нефть 382 1
Lamoda 83 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
OpenStack 347 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Умные платформы 499 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Google Android 10751 4
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Office 365 769 1
1С:CRM 32 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Omnitracker 53 1
Четвернин Алексей 651 17
Чекель Павел 15 13
Муравлев Александр 15 13
Кравченко Денис 24 12
Потёмкин Роман 20 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Сафронов Юрий 61 12
Леоничев Алексей 14 12
Тищенко Юрий 14 12
Базалей Наталья 14 12
Патрин Максим 31 11
Свердлов Михаил 29 11
Грибанов Юрий 24 11
Разгуляев Валерий 18 10
Староверов Денис 14 10
Смирнов Александр 44 9
Калюжный Игорь 24 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Быстров Константин 19 9
Урьяс Вадим 76 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Клеев Владимир 9 8
Хохлов Игорь 21 8
Шалимов Александр 9 8
Нестеров Алексей 79 7
Румянцева Ольга 45 7
Алябьев Андрей 27 7
Серебряков Виктор 42 6
Зайцев Николай 28 6
Кадыков Роман 15 6
Николаев Евгений 13 6
Козлов Александр 54 5
Сергеев Александр 21 5
Герасимов Александр 40 5
Игнатов Виктор 12 5
Спиридонов Александр 35 5
Широких Алексей 70 5
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Казахстан - Республика 2641 7
Восточная Европа 1682 6
Россия - Ростовская область 864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Европа 3774 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Калужская область 574 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Япония 2802 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 55
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Аутсорсинг 84 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2724 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
Nielsen Holdings 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 291 14
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765835, в очереди разбора - 669521.
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