Google Trends
Google trends — это бесплатный аналитический инструмент, который помогает оценивать динамику популярности запросов в интернете. В отличие, например, от Google Keyword Planner, приложение не предоставляет конкретный числовой диапазон, но, как и следует из названия, отражает тенденции. Многие маркетологи недооценивают Google Trends в силу его простоты, однако инструмент отлично подходит для первичного анализа. Сервис помогает оценить 4 базовых категории для эффективной настройки бизнес-процессов.
Фактор сезонности
Google Trends можно использовать для анализа сезонности практически в любой отрасли: от косметики и одежды до строительства и информационных технологий. Достаточно ввести интересующий товар/услугу и установить диапазон дат. Вы увидите, в какие месяцы поисковые запросы находятся на пике, а в какие периоды спрос максимально снижен. Информация позволит лучше спланировать подходящее время для вывода продукта на рынок.
Региональный спрос
Google Trends включает и географические критерии. Результаты, основанные на местной популярности, могут быть напрямую конвертированы в выбор лучших ключевых слов для SEO, рекламы Google Ads, выбора продуктов для региональных рекламных акций. Для каждого города можно спланировать индивидуальную маркетинговую стратегию, которая увеличивает потенциальную прибыль.
Трендовые запросы в рамках ниши
Возможность сравнивать ключевые слова в Google Trends — ценный инструмент. Например, если в ассортименте интернет-магазина есть похожие товары с разными названиями, то легко можно увидеть, какие запросы более, а какие менее популярны. После проверки можно переименовать продукты так, чтобы их чаще искали.
«Горячие» идеи контента
Google Trends — кладезь вдохновения и источник массы идей для новых статей. Анализируя тенденции, вы можете легко увидеть, что в конкретной отрасли набирает популярность среди пользователей интернета и какие темы освещать, чтобы обеспечить максимально возможное количество просмотров. Приложение устроено так, что определяет тренды до достижения пика. Используя Google Trends, можно заблаговременно создавать релевантный контент, опережая конкурентов.
Google Trends можно рассматривать и как своеобразную машину времени: инструмент позволяет анализировать данные до 2001 года. Такие архивные данные актуальны в некоторых нишах — например, в индустрии моды, где присутствует фактор цикличности.
Google Trends и организации, системы, технологии, персоны:
|Бартунов Олег 47 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Путин Владимир 3171 1
|Василенко Александр 89 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Урусов Виктор 127 1
|Eustace Alan - Юстас Алан 11 1
|Анисимов Дмитрий 1 1
|Волков Алексей 50 1
|Федин Владимир 7 1
|Климова Евгения 8 1
|Малышев Игорь 20 1
|Юсупов Ренат 116 1
|Достов Виктор 25 1
|Левиков Антон 69 1
|Макаров Станислав 117 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Демидов Михаил 133 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Осокина Полина 25 1
|Иншаков Дмитрий 49 1
|Ромашин Максим 5 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Ступин Сергей 9 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Головлев Павел 12 1
|Синько Павел 2 1
|Шапиро Леонид 1 1
|Ващенко Максим 1 1
|Овчинников Борис 129 1
|Ревазов Арсен 17 1
|Миронов Андрей 14 1
|Соколова Соня 5 1
|Natta Owen Van - Натта Оуэн Ван 10 1
|Урличич Юрий 52 1
|Петренко Сергей 25 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Носик Антон 106 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
|Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
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