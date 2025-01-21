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Google Trends

Google Trends

Google trends — это бесплатный аналитический инструмент, который помогает оценивать динамику популярности запросов в интернете. В отличие, например, от Google Keyword Planner, приложение не предоставляет конкретный числовой диапазон, но, как и следует из названия, отражает тенденции. Многие маркетологи недооценивают Google Trends в силу его простоты, однако инструмент отлично подходит для первичного анализа. Сервис помогает оценить 4 базовых категории для эффективной настройки бизнес-процессов.

Фактор сезонности

Google Trends можно использовать для анализа сезонности практически в любой отрасли: от косметики и одежды до строительства и информационных технологий. Достаточно ввести интересующий товар/услугу и установить диапазон дат. Вы увидите, в какие месяцы поисковые запросы находятся на пике, а в какие периоды спрос максимально снижен. Информация позволит лучше спланировать подходящее время для вывода продукта на рынок.

Региональный спрос

Google Trends включает и географические критерии. Результаты, основанные на местной популярности, могут быть напрямую конвертированы в выбор лучших ключевых слов для SEO, рекламы Google Ads, выбора продуктов для региональных рекламных акций. Для каждого города можно спланировать индивидуальную маркетинговую стратегию, которая увеличивает потенциальную прибыль.

Трендовые запросы в рамках ниши

Возможность сравнивать ключевые слова в Google Trends — ценный инструмент. Например, если в ассортименте интернет-магазина есть похожие товары с разными названиями, то легко можно увидеть, какие запросы более, а какие менее популярны. После проверки можно переименовать продукты так, чтобы их чаще искали.

«Горячие» идеи контента

Google Trends — кладезь вдохновения и источник массы идей для новых статей. Анализируя тенденции, вы можете легко увидеть, что в конкретной отрасли набирает популярность среди пользователей интернета и какие темы освещать, чтобы обеспечить максимально возможное количество просмотров. Приложение устроено так, что определяет тренды до достижения пика. Используя Google Trends, можно заблаговременно создавать релевантный контент, опережая конкурентов.

Google Trends можно рассматривать и как своеобразную машину времени: инструмент позволяет анализировать данные до 2001 года. Такие архивные данные актуальны в некоторых нишах — например, в индустрии моды, где присутствует фактор цикличности.


21.01.2025 PostgreSQL заняла второе место в мировом рейтинге роста популярности СУБД 1
21.10.2024 Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей 1
18.10.2024 Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
28.06.2024 Российские постгресисты впервые провели публичное ревью патчей в открытую PostgreSQL 18 1
09.01.2024 PostgreSQL возглавила мировой рейтинг роста популярности СУБД и стала абсолютным лидером среди популярных СУБД в России 1
03.04.2023 Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров 1
27.06.2022 Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows 1
02.06.2022 Импортозамещение и санкции в сфере ИТ: не повторить прошлых ошибок 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
26.06.2015 Над Apple Watch сгущаются тучи: Продажи не оправдывают надежд 1
02.08.2013 BYOD станет принудительным 1
30.01.2013 Разработчики получили миллионы долларов на создание красивого «убийцы» Alexa 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
01.10.2012 Google отправил "под нож" очередные сервисы 1
16.12.2010 Доходы Facebook в 2010 году превысят $2 млрд 1
13.12.2010 Facebook учится «выкачивать» пользователей из «Вконтакте» 1
10.12.2010 Соцсети: популярность Facebook в мире растет, «В Контакте» лидирует в СНГ 1
24.06.2009 MySpace закрывает офис в России 1
18.05.2009 "Глонасс-Форум": яркий праздник инноваций 1
16.05.2006 Ирландцы ищут в интернете "одиночество" 1
12.05.2006 Google представил новый Desktop и другие продукты 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Google Trends и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 15
Microsoft Corporation 24623 8
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Apple Inc 12099 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Oracle Corporation 6687 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Telegram Group 1983 2
SAP SE 5276 2
Yahoo! 3697 2
Fujitsu 2041 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Citrix Systems 812 1
Broadcom - VMware 2359 1
HP Inc. 5685 1
Huawei 3932 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Intel Corporation 12197 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Xiaomi 1732 1
X Corp - Twitter 2845 1
ZTE Corporation 747 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Информзащита 756 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Fitbit 57 1
Jawbone 37 1
AOL Inc 1593 1
AOL - America Online 718 1
Mirabilis 27 1
Unsplash 762 4
Adidas - Адидас 160 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Связной ГК 1369 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
LinkedIn 635 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Газпром ПАО 1342 1
KGI Securities 50 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Инвитро - Invitro 70 1
Новард УК - Novard 72 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Coca-Cola Company 254 1
Southwest Airlines - авиакомпания 16 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Разгуляй 40 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 28 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Кредит Европа банк 66 1
BMW Group 446 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Tesla Motors 396 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 601 2
Google Android - приложения и разработчики 590 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Microsoft Windows 15656 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Apple iPad 3860 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 3
Google Android 13994 2
Linux OS 9936 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Windows 10 1758 1
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Microsoft Windows Server 2012 196 1
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Microsoft Media Creation Tool 7 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
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Беларусь - Белоруссия 5637 2
Индия - Bharat 5431 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Канада 4881 2
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Монголия 347 2
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Венгрия 812 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Ирландия - Республика 1010 1
Китай - Тайвань 3984 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Швеция - Королевство 3619 1
Украина 7608 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Казахстан - Республика 5525 1
Европа 21767 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Сингапур - Республика 1849 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
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