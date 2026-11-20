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Google Notebook Блокнот Google
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.11.2026
|«Солар»: хакеры крадут пароли и криптокошельки геймеров под видом бесплатной версии GTA VI 1
|05.09.2011
|Google «убивает» 10 своих сервисов 1
|21.01.2009
|Google объявил о провале очередного проекта 1
|15.01.2009
|Google закрывает свои сервисы 1
|06.02.2007
|Google обновил сервис заметок Notebook 1
|12.05.2006
|Google представил новый Desktop и другие продукты 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Google Notebook и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12879 5
|X Corp - Twitter 2945 1
|Yahoo! 3730 1
|США - Калифорния - Маунтин-Вью 116 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55299 1
|США - Калифорния 4852 1
|Newsweek 40 1
|AP - Associated Press 2009 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1327 1
|NYT - The New York Times 1106 1
|Washington Post 357 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.