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Larry Page Ларри Пейдж
СОБЫТИЯ
|04.12.2019
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Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google
Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet,
|16.09.2013
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Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google
Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Минис
|19.03.2013
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Android сменил лидера
Генеральный директор Google Ларри Пейдж (Larry Page) объявил в официальном блоге компании о том, что бессменный глава And
|14.03.2013
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Сменился руководитель Google Android
Rubin) сложил полномочия. Об этом в официальном блоге сообщил генеральный директор компании Google Ларри Пейдж (Larry Page). Место Рубина занял Сундар Пичаи (Sundar Pichai), старший вице-прези
|25.01.2013
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Ларри Пейдж мечтает о миллионе рабочих рук
лько подумайте, сколько бы мы смогли, если бы у нас было в сто раз больше сотрудников», - поделился Ларри Пейдж (Larry Page). «Мы могли бы оставаться инноваторами, при этом увеличивая число раб
|16.08.2011
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Зачем Google покупает Motorola и чем сделка грозит рынку?
платформах? CNews попытался найти ответы на эти и другие вопросы. Выгода Google Комментируя сделку, Ларри Пейдж явно дал понять ее мотивы. «Приобретение Motorola укрепит портфель патентов Googl
|08.04.2011
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Новый глава Google провел масштабную реорганизацию
Недавно сменивший Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на посту главного исполнительного директора Google Ларри Пейдж (Larry Page), вчера, 7 апреля, завершил реорганизацию топ-менеджмента компании. К
|08.04.2011
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Ларри Пейдж провел реорганизацию среди руководства Google
Ларри Пейдж (Larry Page), недавно сменивший Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на посту главного исполнительного
|05.04.2011
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Google покидает один из самых влиятельных топ-менеджеров
смена исполнительного директора безусловно должна отразиться на стратегии Google. «Мне кажется, что Ларри Пейдж будет ближе к практической стороне работы компании. Думаю, особенное внимание он
|04.04.2011
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Ларри Пейдж занял пост СЕО Google
смена исполнительного директора безусловно должна отразиться на стратегии Google. «Мне кажется, что Ларри Пейдж будет ближе к практической стороне работы компании. Думаю, особенное внимание он
|21.01.2011
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Google меняет CEO
кие проекты и, в частности, создавать новые продукты. Новым исполнительным директором Google станет Ларри Пейдж (справа), Эрик Шмидт (в центре) займется внешней политикой компании, а Сергей Бри
|01.11.2010
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Стива Джобса приглашали возглавить Google
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) хотели, чтобы главным исполнительным директором созданной ими компан
|25.01.2010
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Основатели Google продадут акции на $5,5 млрд
Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) планируют продать по 5 млн акций Google
|25.01.2010
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Основатели Google продадут акции компании на $5,5 млрд
Основатели компании Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) собираются продать 10 млн принадлежащих
|23.05.2008
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Ларри Пейдж: сделка Microsoft-Yahoo угрожает инновациям в Сети
Один из основателей компании Google, Ларри Пейдж (Larry Page) в своем новом интервью раскритиковал возможную сделку между Microsof
|14.11.2007
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Ларри Пейдж женится. ФОТО
Сооснователь компании Google и ее президент по продуктам Ларри Пейдж (Larry Page) женится. По информации San Francisco Chronicle, церемония бракосочет
|05.04.2007
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Руководители Google получат годовую зарплату в $1
ройка высших руководителей Google: исполнительный директор Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и соучредители Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) получат за прошлый год зарплату в $1. Кр
|20.02.2007
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Ларри Пейдж: науке нужны предприниматели
е для того, чтобы предложить свои решения крупных проблем человечества, считает соучредитель Google Ларри Пейдж (Larry Page). Своё видение сотрудничества науки и бизнеса он излагал на ежегодной
|01.11.2000
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Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование
Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование. Главное отличие данного проекта от других пейджинговых компаний было в использовании новой концепции оплаты услуг - CPP (Calling Party Pays) или "Вызывающа
Larry Page и организации, системы, технологии, персоны:
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