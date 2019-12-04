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Индексная книга (каталог) CNews*
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Larry Page Ларри Пейдж

СОБЫТИЯ


04.12.2019 Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не президент и гендиректор Google

Конец эпохи Создатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet,
16.09.2013 Пентагон отобрал дешевое топливо у самолетов Google

Основатели и руководители Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) лишились возможности приобретать у Минис
19.03.2013 Android сменил лидера

Генеральный директор Google Ларри Пейдж (Larry Page) объявил в официальном блоге компании о том, что бессменный глава And
14.03.2013 Сменился руководитель Google Android

Rubin) сложил полномочия. Об этом в официальном блоге сообщил генеральный директор компании Google Ларри Пейдж (Larry Page). Место Рубина занял Сундар Пичаи (Sundar Pichai), старший вице-прези
25.01.2013 Ларри Пейдж мечтает о миллионе рабочих рук

лько подумайте, сколько бы мы смогли, если бы у нас было в сто раз больше сотрудников», - поделился Ларри Пейдж (Larry Page). «Мы могли бы оставаться инноваторами, при этом увеличивая число раб
16.08.2011 Зачем Google покупает Motorola и чем сделка грозит рынку?

платформах? CNews попытался найти ответы на эти и другие вопросы. Выгода Google Комментируя сделку, Ларри Пейдж явно дал понять ее мотивы. «Приобретение Motorola укрепит портфель патентов Googl
08.04.2011 Новый глава Google провел масштабную реорганизацию

Недавно сменивший Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на посту главного исполнительного директора Google Ларри Пейдж (Larry Page), вчера, 7 апреля, завершил реорганизацию топ-менеджмента компании. К
08.04.2011 Ларри Пейдж провел реорганизацию среди руководства Google

Ларри Пейдж (Larry Page), недавно сменивший Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на посту главного исполнительного

05.04.2011 Google покидает один из самых влиятельных топ-менеджеров

смена исполнительного директора безусловно должна отразиться на стратегии Google. «Мне кажется, что Ларри Пейдж будет ближе к практической стороне работы компании. Думаю, особенное внимание он

04.04.2011 Ларри Пейдж занял пост СЕО Google

смена исполнительного директора безусловно должна отразиться на стратегии Google. «Мне кажется, что Ларри Пейдж будет ближе к практической стороне работы компании. Думаю, особенное внимание он

21.01.2011 Google меняет CEO

кие проекты и, в частности, создавать новые продукты. Новым исполнительным директором Google станет Ларри Пейдж (справа), Эрик Шмидт (в центре) займется внешней политикой компании, а Сергей Бри
01.11.2010 Стива Джобса приглашали возглавить Google

Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) хотели, чтобы главным исполнительным директором созданной ими компан
25.01.2010 Основатели Google продадут акции на $5,5 млрд

Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) планируют продать по 5 млн акций Google

25.01.2010 Основатели Google продадут акции компании на $5,5 млрд

Основатели компании Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) собираются продать 10 млн принадлежащих

23.05.2008 Ларри Пейдж: сделка Microsoft-Yahoo угрожает инновациям в Сети

Один из основателей компании Google, Ларри Пейдж (Larry Page) в своем новом интервью раскритиковал возможную сделку между Microsof
14.11.2007 Ларри Пейдж женится. ФОТО

Сооснователь компании Google и ее президент по продуктам Ларри Пейдж (Larry Page) женится. По информации San Francisco Chronicle, церемония бракосочет
05.04.2007 Руководители Google получат годовую зарплату в $1

ройка высших руководителей Google: исполнительный директор Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и соучредители Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) получат за прошлый год зарплату в $1. Кр
20.02.2007 Ларри Пейдж: науке нужны предприниматели

е для того, чтобы предложить свои решения крупных проблем человечества, считает соучредитель Google Ларри Пейдж (Larry Page). Своё видение сотрудничества науки и бизнеса он излагал на ежегодной
01.11.2000 Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование

Пейджинговая сеть "Телетинг" компании "РТК Пейдж" прекратила свое существование. Главное отличие данного проекта от других пейджинговых компаний было в использовании новой концепции оплаты услуг - CPP (Calling Party Pays) или "Вызывающа

Публикаций - 197, упоминаний - 438

Larry Page и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 187
Microsoft Corporation 25775 62
Apple Inc 13156 48
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Oracle Corporation 7074 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Yahoo! 3726 19
Alphabet 177 16
Dell EMC 5180 12
Lenovo Motorola 3566 12
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 12
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Samsung Electronics 11065 7
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Intel Corporation 12811 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Motorola Inc 1156 5
Lenovo Group 2447 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Sony 6739 4
PayPal 671 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
America Movil 55 4
Cisco Systems 5372 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Salesforce 498 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
OpenAI 542 3
Nvidia Corp 4002 3
Nest 43 3
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 3
Alibaba Group 473 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 6
eBay Inc 1640 5
Berkshire Hathaway 34 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Google Ventures - GV 37 3
Walt Disney Company 647 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Google Capital 7 2
Honda Motor Company - HND 240 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Blackstone Group 47 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Sequoia Capital 115 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
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Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
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Brin Sergey - Сергей Брин 193 107
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Thiel Peter - Тиль Питер 37 4
Southworth Lucy - Саусворт Люси 4 4
Levinson Arthur - Левинсон Артур 10 3
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 3
Alsup William - Элсап Уильям 11 3
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 3
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 3
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 3
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 3
Adelson Sheldon - Аделсон Шелдон 3 3
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 3
Kamangar Salar - Камангар Салар 5 3
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Водясов Алексей 222 2
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 2
Усманов Алишер 311 2
Вексельберг Виктор 155 2
Мильнер Юрий 137 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 76
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 13
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Европа 24964 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Япония 13807 5
Индия - Bharat 5870 5
США - Нью-Йорк 3180 5
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Невада 214 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Канада 5082 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 3
США - Мичиган 274 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
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