Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Mitchell Baker Митчелл Бейкер

СОБЫТИЯ


15.02.2024 Firefox ищет способы выживания. Первый шаг - увольнение сотрудников и закрытие проектов 2
12.08.2020 Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника 2
16.01.2020 Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам» 2
14.01.2015 Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне 2
04.04.2014 Глава Mozilla уволился под давлением гомосексуалистов 2
25.03.2014 У разработчиков Firefox появился новый гендиректор через год после отставки старого 2
30.10.2013 Актер, сыгравший Стива Джобса, будет разрабатывать планшеты в Lenovo 2
11.04.2013 От разработчиков Firefox уходит гендиректор 2
27.12.2010 Mozilla готовит обновленную лицензию MPL 2.0 2
15.10.2010 Mozilla нашла директора в SAP 2
14.05.2010 Mozilla начала искать нового директора 2
19.03.2010 Лицензия MPL будет усовершенствована 2
18.02.2010 Американские ИТ-гуру поделятся своим опытом с россиянами 2
18.02.2010 В Москву прибыла Делегация по инновациям из США 2
16.11.2009 Firefox захватил четверть рынка браузеров 2
20.08.2009 Mozilla: наказание Microsoft за IE слишком мало 2
02.10.2008 Microsoft признал поражение от Google 2
01.10.2008 Стива Баллмера признали самым влиятельным человеком Сети 2
25.04.2008 Mozilla: Fennec произведет революцию в мобильном интернете 2
09.01.2008 У Mozilla Corporation новый CEO 1
27.07.2007 Mozilla: Thunderbird перейдет к другой компании? 1
24.03.2006 Mozilla премирует лучших внештатных разработчиков 2
05.08.2005 Главный конкурент Internet Explorer станет платным? 2
04.08.2005 Mozilla стала коммерческой 2
15.03.2005 Mozilla: все силы на Firefox 2
10.11.2004 Mozilla дала новый импульс "холодной войне" браузеров 1
04.08.2004 Mozilla продаёт свои "дыры" по $500 2
02.07.2004 Конкуренты Microsoft разрабатывают альтернативу ActiveX 2

Публикаций - 29, упоминаний - 55

Mitchell Baker и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 208 24
Microsoft Corporation 25775 17
Google LLC 12690 9
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 8
Apple Inc 13156 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Adobe Systems 1597 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yahoo! 3726 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Adobe Macromedia 219 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
Linspire - Lindows 59 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
eBay Inc 1640 4
Greylock Partners 38 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Airbnb 101 1
Uber 357 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 37 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 24
Google Chrome - браузер 1701 5
Google Android 15244 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Apple Safari - браузер 896 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 4
Mozilla Firefox OS 93 4
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 3
Mozilla Firefox Private Network - Mozilla VPN 4 3
Mozilla SeaMonkey 27 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
StatCounter 478 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
SAP Sybase 292 2
Mozilla Camino - браузер 3 2
Apple iOS 8583 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft ActiveX 212 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 12 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Mozilla FireFox Portable - Mozilla FireFox Mobile 21 1
Kovacs Gary - Ковач Гэри 8 4
Lilly John - Лилли Джон 14 4
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 3
Donahoe John - Донахью Джон 31 3
Baker Mitchell - Бэйкер Митчелл 4 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
Sullivan Jay - Джей Салливан 9 2
Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Дворкович Аркадий 216 1
Шувалов Игорь 86 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 1
Сурков Владислав 73 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Warrior Padmasree - Вариор Падмашри 8 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Збарский Борис 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Chambers Laura - Чамберс Лора 1 1
Hofmann Chris - Хофманн Крис 5 1
Anderson Harvey - Эндерсон Харви 1 1
Rubinstein Ellis - Рубинштейн Эллис 1 1
Pishevar Shervin - Пишевар Шервин 5 1
Roman David - Роман Дэвид 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Европа 24964 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
США - Калифорния 4829 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Copyleft - Копилефт - авторское лево 11 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
ComputerWorld 144 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Net Applications 127 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще