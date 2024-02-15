Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mitchell Baker Митчелл Бейкер
СОБЫТИЯ
Публикаций - 29, упоминаний - 55
Mitchell Baker и организации, системы, технологии, персоны:
|Mozilla Foundation 208 24
|Microsoft Corporation 25775 17
|Google LLC 12690 9
|Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 8
|Apple Inc 13156 5
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
|Adobe Systems 1597 3
|Netscape Communications Corporation 426 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
|Yahoo! 3726 2
|AOL Inc - America Online 1883 2
|Adobe Macromedia 219 2
|Cisco Systems 5372 2
|X Corp - Twitter 2938 2
|IBM - International Business Machines Corp 9699 2
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
|Otello Corporation - Opera Software 340 1
|Linspire - Lindows 59 1
|Samsung Electronics 11065 1
|SAP SE 5601 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Huawei 4677 1
|Lenovo Group 2447 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|eBay Inc 1640 4
|Greylock Partners 38 2
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
|Airbnb 101 1
|Uber 357 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
|Apache Software Foundation - ASF 231 1
|Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
|UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.