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Copyleft Копилефт авторское лево

Copyleft - Копилефт - авторское лево

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 2
21.12.2022 3 частые проблемы в области защиты авторских прав на ПО и способы их устранения 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1
20.01.2020 Права использования 1
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice 1
19.12.2011 GPL теряет популярность 1
24.03.2011 Создатель Linux: обвинения в нарушении копирайта в Android абсурдны 2
11.03.2011 Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace 2
22.02.2011 GPL-приложения не могут публиковаться в Windows Phone Marketplace 1
27.12.2010 Mozilla готовит обновленную лицензию MPL 2.0 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Copyleft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25637 6
Microsoft Corporation - GitHub 1033 2
Google LLC 12559 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 1
X Corp - Twitter 2928 1
Apple Inc 13015 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Softline - Софтлайн 3595 1
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
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GoodWill 13 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 1
Короткая ссылка
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