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Copyleft Копилефт авторское лево
СОБЫТИЯ
Copyleft и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
|МКБ - Московский кредитный банк 645 1
|ВТБ Лизинг 73 1
|GoodWill 13 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 1
|Gartner - Гартнер 3646 1
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