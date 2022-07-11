Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений

Открытому ПО не место в Microsoft Store

Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Microsoft Store.

Данное ограничение предусмотрено новой версией правил для разработчиков, которые публикуют свои программные продукты в каталоге ПО корпорации из Редмонда. Перечень требований к выгружаемому в Microsoft Store софту был обновлен 16 июня 2022 г. В силу новые правила должны вступить 16 июля 2022 г., ровно через месяц после их обнародования.

Согласно пункту 10.8.7 переработанных правил, разработчикам запрещается взимать с пользователей плату через магазин за скачивание ПО с открытым исходным кодом или просто бесплатного софта. В этом же параграфе содержится запрет на выставление «иррационально высоких цен» на приложения. Конкретные рамки Microsoft не устанавливает, подчеркивая лишь, что цена должна соответствовать функциональности продаваемого ПО.

Microsoft подумывает запретить открытое ПО в своем фирменном магазине приложений

Многие разработчики публикуют исходный код своих программ под лицензиями, условия которых не запрещают их продажу. Более того, некоторые крупные компании, к примеру, американская Red Hat, едва ли не полностью построили свой бизнес на сопровождении собственных коммерческих сборок открытого ПО. Это, в частности, относится к легендарному дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL), построенному вокруг ядра Linux (свободная лицензия GNU GPL v2).

Критика инициативы

Неоднозначную поправку к правилам пользователи Microsoft Store заметили не сразу. Как отмечают в некоммерческой правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC), на новшество обратили внимание в начале июля 2022 г., и к нему у аудитории возникли вопросы.

Инициатива Microsoft способна необоснованно ограничить для разработчиков открытого ПО возможности заработка на своем собственном труде. Такого мнения, в частности, придерживается старший инженер-менеджер SUSE Хейден Барнс (Hayden Barns).

«Я разочарован изменением политики Microsoft Store, которое запрещает продажу программного обеспечения с открытым исходным кодом, — написал он в Twitter. – Магазин предоставляет независимым разработчикам [ПО] с открытым исходным кодом возможность создавать жизнеспособные проекты, взимая за них разумную плату».

В SFC отметили, что такие широко известные открытые проекты как графический редактор Krita и видеоредактор ShotCut в момент вступления в действия новых правил Microsoft Store окажутся нарушителями. Эти программы, доступные для бесплатного скачивания из других источников, в частности – с официальных сайтов, предлагаются за деньги на платформах Microsoft Store, Steam Store, Epic Store. Приобретая ПО на одной из этих площадок, пользователь может с удобством для себя поддержать разработчиков финансово.

Введение новых правил «на паузе»

Джорджио Сардо (Giorgio Sardo), ответственный за развитие магазина приложений Microsoft, заявил в Twitter, что в компании и не думали ставить палки в колеса разработчикам открытого ПО. По его словам, задача нововведения – защитить от «вводящих в заблуждение предложений», например, платных «клонов» бесплатно распространяемых приложений.

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Сардо, впрочем, признал обоснованность критики в адрес Microsoft в связи с поправками и пообещал поработать над формулировками – они должны стать более прозрачными и понятными для целевой аудитории.

9 июля 2022 г. Сардо сообщил о том, что Microsoft не станет требовать исполнения новых правил до тех пор, пока неоднозначности формулировок не будут устранены.

Привлечение внимания по проверенной схеме?

Правозащитники не исключают, что вся ситуация с введением запрета на торговлю открытым ПО в Microsoft Store может быть искусно разыгранным спектаклем. В компании якобы изначально понимали, какую реакцию вызовут подобные изменения правил площадки и были готовы позднее отменить непопулярные меры, тем самым продемонстрировав свое великодушие и внимание к обратной связи.

В защиту своей версии в SFC приводят примеры подобного поведения Microsoft в прошлом. В частности, на заре существования Microsoft Store, который тогда назывался Windows Marketplace, в нем и вовсе были запрещены любые приложения под так называемыми копилефт-лицензиями, то есть защищающими свободу распространения ПО без разрешения владельца авторских прав. Негативная реакция публики на это ограничение привела к тому, что Microsoft от него быстро отказалась.

SFC против GitHub

В начале июля 2022 г. SFC обратилась ко всем разработчикам ПО с открытым исходным кодом с призывом бойкотировать хостинг проектов GitHub, с середины 2018 г. принадлежащий Microsoft. НКО отметила доминирующее положение платформы на рынке публичных сервисов для совместной открытой разработки.

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Кроме того, у правозащитников возникли претензии к сравнительно новому сервису GitHub Copilot, который помогает программистам, но сам при этом обучается на загруженном на GitHub коде и его же фрагменты предлагает разработчикам. Таким образом, по мнению представителей SFC, сервис может нарушать авторские права.