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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170241
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Krita

Krita

06.03.2025 В Windows 11 появилась полноценная поддержка «убийцы JPEG» с прозрачностью, анимацией и лучшим сжатием 1
05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества 1
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют 1
10.10.2022 9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1
28.12.2021 Цифровая живопись – что нужно, чтобы начать работать 2
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Krita и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 3
Ростелеком 9780 2
X Corp - Twitter 2851 2
Adobe Systems 1554 2
Google LLC 11849 2
Apple Inc 12164 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
GitHub 836 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Telegram Group 2044 1
Red Hat 1317 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Blender 38 1
TDF - The Document Foundation 42 1
Adobe Figma 43 1
Ascensio System SIA 5 1
SoftMaker 4 1
LEGO 245 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1999 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2553 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 1
Оцифровка - Digitization 4593 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3249 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 668 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 1
EPUB - Electronic Publication 145 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
AVI - Audio Video Interleave 457 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1490 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1483 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2936 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1577 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 45 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6225 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 462 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 1
Microsoft Windows 15756 5
Adobe Photoshop 768 4
Linux OS 10049 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 3
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 60 3
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
Google Android 14094 2
Apple macOS 2079 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 762 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 2
Linux KDE Plasma 226 1
Google Chrome - браузер 1571 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Apple iOS 7861 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Microsoft Office 3760 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2986 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
Apple - App Store 2906 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Apple iCloud 271 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Microsoft Outlook 1394 1
Google Gmail 948 1
Brave - Браузер 33 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Microsoft Office Excel 1204 1
Apache OpenOffice 472 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 193 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 253 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
Apple iWork 79 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 31 1
Notepad++ 24 1
Чернов Даниил 79 1
Sardo Giorgio - Сардо Джорджио 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
Германия - Федеративная Республика 12715 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 3
НКО - Некоммерческая организация 509 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6450 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Английский язык 6673 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 353 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1646 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4700 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2967 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 75 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
WCCFTech - Издание 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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