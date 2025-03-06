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Krita
Krita и организации, системы, технологии, персоны:
|LEGO 245 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
|ASF - Apache Software Foundation 207 1
|SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 1
|Германия - Федеративная Республика 12715 1
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