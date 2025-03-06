В Windows 11 появилась полноценная поддержка «убийцы JPEG» с прозрачностью, анимацией и лучшим сжатием

Поддержка JPEG XL в Windows 11

Пользователи операционной системы Microsoft Windows 11 получили возможность просматривать и сохранять изображения в формате JPEG XL. Бесплатное дополнение, добавляющее поддержку этого относительно нового формата графики, который по ряду критериев превосходит оригинальный JPEG, доступно в магазине приложений Microsoft Store под названием JPEG XL Image Extension, в том числе пользователям ОС Microsoft из России.

Дополнение в настоящее время работает исключительно в Windows 11 версии 24H2, которая вышла осенью 2024 г. Установка модуля в более ранних сборках Windows 11 или Windows 10 может приводить к возникновению ошибок. Пока неизвестно, планирует ли Microsoft

В описании дополнения в Microsoft Store говорится, что его создание этого стало возможно благодаря проекту с открытым исходным кодом libjxl, который опубликован на GitHub.

Nigel Tadyanehondo / unsplash.com В Windows 11 появилась поддержка JPEG XL

Профильный портал Windows Latest протестировал JPEG XL Image Extension и убедился в его работоспособности. Файлы с расширением jxl успешно открывает встроенное в ОС средство просмотра изображений, а файловый менеджер «Проводник» рисует на их основе миниатюры для предварительного просмотра. Однако стандартное приложение «Фотографии», предназначенное для работы с коллекциями изображений, как выяснилось, JPEG XL не поддерживает.

В ходе тестирования также было отмечено, что одинаковые фотографии, полученные при помощи кодеров JPEG и JPEG XL с одинаковыми параметрами имеют примерно одинаковое качество, но файлы с расширением jxl при этом занимают на 47,9% меньше места на диске.

Особенности формата

JPEG – популярный формат хранения растровых изображений, опубликованный в 1992 г. Позволяет хранить данные о картинке в сжатом виде с потерями и без потерь. Благодаря высокой степени сжатия, которую предлагает JPEG, формат приобрел высокую популярность в интернете.

JPEG XL – не требующий отчислений (royalty-free) формат файлов растровой графики, который поддерживает сжатие как с потерями, так и без потерь. Он призван превзойти существующие растровые форматы и, таким образом, стать их универсальной заменой. Файлы JPEG XL имеют расширение “jxl”.

По сравнению с оригинальным JPEG формат JPEG XL предлагает дополнительные возможности, такие как поддержка прозрачности (альфа-канал), анимации, технологии HDR, декодирование в несколько потоков. Кроме того, обеспечивает до 60% более эффективное сжатие графических данных при кодировании изображении с потерей качества.

Формат разработан и стандартизирован Объединенной группой экспертов по фотографии (Joint Photographic Experts Group). Эталонная реализация кодера и декодера JPEG XL под названием libjxl опубликована на хостинге проектов GitHub. Код реализации открыт и распространяется на условиях свободной лицензии BSD. Значительный вклад в libjxl на ранних этапах ее разработки внесли компании Google и Cloudinary.

Google не желает видеть JPEG XL в Chromium

Поддержка JPEG XL посредством libjxl реализована во множестве программных продуктов – браузеров (Firefox, Safari, Edge, Opera, Basilisk, Pale Moon, Waterfox), библиотек для обработки изображений (ImageMagick, FFmpeg), графических редакторов (GIMP, Krita, Adobe Photoshop – в виде плагина.

В версиях с 91 по 109 поддержку JPEG XL можно было активировать в настройках браузера Chromium и основанном на нем Google Chrome. Однако в более поздних версиях Google отказалась от этой возможности, поскольку сочла ее невостребованной.

Смартфоны iPhone компании Apple поддерживают JPEG XL начиная с 16 серии, которая доступна с сентября 2024 г.

Вместо JPEG XL Google развивает собственную свободную реализацию кодера и декодера оригинального JPEG в рамках проекта Jpegli. Как ранее писал CNews, по заявлению поискового гиганта, Jpegli обеспечивает до 35% более высокую степень сжатия относительно традиционных кодеков при охранении высокого качества изображения и обратной совместимости с существующими кодеками.