Россияне влюбились в древние iPhone. В стране вдвое вырос спрос ремонт мобильников Apple

Всего за месяц до презентации смартфонов линейки iPhone 16 в России почти в два раза вырос спрос на услуги по ремонту iPhone. Починка старого мобильника Apple обходится намного дешевле покупки нового, в котором, как выяснилось, не так уж много инноваций. А российские цены на все iPhone 16 оказались намного выше рекомендованных – есть вероятность, что ремонт iPhone станет еще более популярным.

К чему покупать новый, когда есть старый

Россияне стали намного чаще ремонтировать свои подержанные iPhone. Спрос на услуги по ремонту мобильников компании Apple по всей стране подскочи почти в два раза – на 83%, сообщили CNews в «Авито».

Эксперты «Авито» объяснили тенденцию роста популярности ремонта iPhone тем, что россияне не так часто обновляют смартфоны, так как существующие модели обладают достаточными по современным меркам возможностями и объемами памяти – встроенной и оперативной.

Примечательно, что такой скачок популярности ремонта iPhone был зафиксирован в августе 2024 г. (в сравнении с августом 2023 г.), то есть всего за месяц до презентации новой линейки iPhone 16, от которой весь мир ждал различных инноваций. Но для россиян, по-видимому, «оживление» имеющегося у них на руках iPhone в итоге оказалось более предпочтительным, нежели покупка нового смартфона Apple.

fxquadro / FreePik Цены на новую технику Apple впору считать заградительными - большинство россиян не готовы каждый тратить по 100 тысяч рублей и больше на новый мобильник с толикой новшеств

Тем более, что в новых iPhone 16 нововведений сравнительно немного, а российские цены на них намного выше рекомендованных самой Apple.

Что не так с новыми iPhone

Главной инновацией всей серии iPhone 16 стала кнопка управления камерой, которую Apple скопировала с Android-смартфонов начала прошлого десятилетия. Для примера, аналогичная кнопка, и даже расположенная на том же месте присутствует в смартфоне Lenovo A789 образца 2012 г. Разумеется, в этой модели она не такая функциональная, как в новых iPhone, но в итоге новая идея Apple оказалась не такой уж и новой.

Из изменений стоит также отметить новый дизайн камер в iPhone 16 и 16 Plus, то есть к ним теперь придется покупать новые чехлы – от моделей предыдущих серий они не подойдут. Другие глобальные изменения отсутствуют – конечно, можно отметить наличие новых ИИ-функций, но в России они не работают.

В США цена базового iPhone 16 начинается с $799 (72,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 сентября 2024 г.), 16 Plus – с $899 (81,9 тыс. руб.), 16 Pro – с $999 (91 тыс. руб.), 16 Pro Max – с $1199 (109,2 тыс. руб.). Первой цены смартфонов в России объявила группа «М.Видео-Эльдорадо» – в ее магазинах мобильники по предзаказу и на старте продаж будут стоить от 113, 130, 166 и 190 тыс. руб. соответственно.

МТС и «Билайн» попросят за них еще больше денег – от 114,5, 135, 155 и 195 тыс. руб.

Apple Кнопка камеры - единственное интересное нововведение в iPhone. Но этому решению в Android-смартфонах уже более 10 лет

Напомним, что Apple ушла из России в марте 2022 г. и официально больше не занимается поставками своей техники на российский рынок. Теперь ее устройства завозятся посредством параллельного импорта, который сам по себе негативно влияет на итоговую цену устройств.

Что требует ремонта

В случае с iPhone чаще всего россияне меняют в мастерских стекло и сам дисплей. Эти услуги пользуются наибольшей популярностью среди российских владельцев смартфонов Apple.

На третьем месте идет услуга по замене разъема зарядки. Другими словами, чаще всего ремонтируется то, что регулярно выходит из строя – защитное стекло, как и экран, очень легко разбить, а порт USB-C или Lightning, в зависимости от модели iPhone, очень быстро изнашивается от постоянных подключений кабеля зарядки – неважно, оригинального Apple произведенного сторонней компанией.

По данным «Авито», за последний год (август 2023 г. – август 2024 г.) по росту спроса на ремонт телефонов среди всех российских городов лидирует Тольятти. Здесь спрос на услуги частных мастеров, которые занимаются обслуживанием таких гаджетов, увеличился на 80%. На втором месте находится Псков (+74%), а замыкает тройку лидеров Ярославль (+60%).

Android-смартфоны тоже не обновляют

В сегменте Android-смартфонов услуги по ремонту тоже весьма востребованы, в том числе и потому, что топовые бренды тоже любят задирать цены на свои устройства. Впрочем, в отличие от Apple, в их линейке есть и очень доступные мобильники.

Первое место по количеству запросов на ремонт – у гаджетов Apple. На втором и третьем местах – техника Samsung и Xiaomi, а за ними следуют Honor и Huawei.

Китайские смартфоны запросто могут стоить дороже iPhone серии Pro

Спрос на ремонт телефонов Samsung за последний год подскочил в полтора раза. По информации «Авито», как и в случае с iPhone, больше всего запросов поступает на замену стекла и экрана, но на третьем месте уже не порт зарядки, а динамик.

В смартфонах Xiaomi, Honor и Huawei помимо замены дисплея и стекла, россияне стали чаще обращаться к мастерам за установкой новых разъема зарядки и микрофона.