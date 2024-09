«М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на iPhone 16, Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), анонсировала предзаказ новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3 и объявила цены на гаджеты. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Стоимость новых смартфонов: iPhone 16 (128 ГБ): 112 999 руб.; iPhone 16 (256 ГБ): 125 999 руб.; iPhone 16 (512 ГБ): 149 999 руб.; iPhone 16 Plus (128 ГБ): 129 999 руб.; iPhone 16 Plus (256 ГБ): 149 999 руб.; iPhone 16 Plus (512 ГБ): 169 999 руб.; iPhone 16 Pro (128 ГБ): 152 999 руб.; iPhone 16 Pro (256 ГБ): 165 999 руб.; iPhone 16 Pro (512 ГБ): 199 999 руб.; iPhone 16 Pro (1 ТБ): 224 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (256 ГБ): 189 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (512 ГБ): 219 999 руб.; iPhone 16 Pro Max (1 ТБ): 249 999 руб.

Стоимость наушников AirPods: AirPods 4: 19 999 руб.; AirPods 4 ANC: 24 999 руб.; AirPods Max 2: 74 999 руб.

Стоимость новых смарт-часов Apple Watch: S10 (42 мм): 54 999 руб.; S10 (46 мм): 59 999 руб.; S10 Titanium SIM (42 мм): 94 999 руб.; S10 Titanium SIM (46 мм): 99 999 руб.; Ultra 2 Black (49 мм): 109 999 руб.

Покупатели смогут оформить предзаказ без первоначального взноса и переплат с рассрочкой на 24 месяца на все представленные новинки Apple – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также на новое поколение часов – Apple Watch Series X (Series 10) и Apple Watch Ultra 3. Все устройства получат официальную «М.Видео-Эльдорадо» гарантию сроком на один год.