МТС открыла предзаказ и раскрыла цены на iPhone 16 и другие новинки Apple

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны Apple iPhone 16, умные часы Apple Watch 10 и Ultra 2 (2024), а также наушники AirPods 4 и AirPods Max (2024). C 9 сентября 2024 г. покупатели могут оформить предварительные заявки онлайн или в любом магазине МТС, и получить кешбэк 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказы открыты на все новинки, представленные в ходе мировой презентации Apple, 9 сентября 2024 г. Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

Стоимость iPhone 16 в МТС: Apple iPhone 16 128 ГБ – 114 990 руб.; Apple iPhone 16 256 ГБ – 129 990 руб.; Apple iPhone 16 512 ГБ – 159 990 руб.; Apple iPhone Plus 16 128 ГБ – 134 990 руб.; Apple iPhone 16 Plus 256 ГБ – 149 990 руб.; Apple iPhone 16 Plus 512 ГБ – 179 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ – 154 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ – 169 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 512 ГБ – 199 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ – 229 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ – 194 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ – 224 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 1 ТБ – 254 990 руб.

Стоимость умных часов от Apple в МТС: Apple Watch Series 10 – от 54 990 руб.; Apple Watch Ultra 2 (2024) – 109 990 руб.

Стоимость наушников в МТС: Apple AirPods 4 (базовая версия) – 19 990 руб.; Apple AirPods 4 (версия с активным шумоподавлением) – 24 990 руб.; Apple AirPods Max (2024) – 79 990 руб.

«Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию. Так, в августе мы запустили продажи виртуальных сертификатов на iPhone 16, спрос на которые уже на 18% превысил продажи сертификатов на iPhone 15 в прошлом году. Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple. По данным нашего исследования, которые мы провели с помощью Big Data, в 2023 г. 67% пользователей Apple, поменявших свои смартфоны, обновили устройства на более современные модели. Этот показатель лояльности оказался самым высоким среди пользователей всех брендов смартфонов», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 16 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. рублей. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS-сообщение с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 16 получат в подарок кешбэк в размере 30% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год.