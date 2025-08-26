РОСА представила операционную систему для интерактивных панелей «Лига групп»

Компания НТЦ ИТ РОСА анонсировала редакцию операционной системы «РОСА Хром», адаптированную для интерактивных панелей и сенсорных киосков компании Liga group. Новый дистрибутив ориентирован на использование в школах, университетах, государственных учреждениях и переговорных комнатах. Он обеспечивает стабильную работу как на массовых платформах Intel и AMD, так и на отечественных процессорах «Байкал-М». При этом редакция для Байкал-М поддерживает внешние видеокарты, HDMI и аналоговый звук, а также корректно работает на платах российских производителей, таких как «Элпитех». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Особое внимание в «РОСА Хром» для панелей уделено интерфейсу, который оптимизирован под управление пальцами и работе на большом сенсорном экране. Элементы управления, такие как кнопки, меню и заголовки окон, увеличены для удобства точного нажатия. Встроенная экранная клавиатура появляется в нижнем правом углу экрана и запоминает свое положение после перемещения, что особенно важно при отсутствии физической клавиатуры — например, при настенном размещении панели в классе. Пользователи могут взаимодействовать с системой с помощью жестов: нажатие двумя пальцами заменяет правый клик мыши, а свайп тремя пальцами вниз быстро закрывает активное приложение. Благодаря распознаванию системой множественных касаний панель поддерживает одновременную работу нескольких человек. Это часто требуется для коллективных упражнений на уроках, командной работы при планировании или обсуждении проектов.

В состав системы входит набор специальных приложений. Среди них — электронная доска OpenBoard с доработками МОС, профессиональный графический редактор Krita, а также три браузера: Chromium — как основной, Firefox — с работающим из коробки декодированием видео на видеокартах AMD, и легковесный Falkon, корректно работающий на встроенной графике «Байкал-М». Предустановлены программы Kamoso и Audacity для работы с камерой и микрофоном, а также утилита «Моргалка», которая напоминает о необходимости делать перерывы в соответствии с требованиями СанПиН — особенно полезно для школьников. Ссылка на сервис webcast.airdroid.com размещена прямо на рабочем столе — она позволяет легко организовать трансляции с экрана панели.

Внутри используется файловая система Btrfs с подтомами root и home. Это дает возможность в любой момент создать моментальный снимок системы перед обновлением или изменениями и при необходимости быстро откатиться к предыдущему состоянию — без потери данных и без необходимости переустановки. Снимки можно создавать и восстанавливать через графическую программу. Система работает в графической среде X11, а не Wayland — это принципиально важно для стабильной работы сенсорных функций и корректного отображения экранной клавиатуры, поскольку на Wayland пока не поддерживает весь необходимый функционал.

«Интерактивные панели становятся неотъемлемой частью образовательной среды и переговорных комнат. Мы создали систему, в которой учитываются как аппаратные особенности панелей, так и удобство пользователей — от увеличенных кнопок до встроенной экранной клавиатуры и поддержки жестов. «РОСА Хром» для панелей — это стабильная и функциональная отечественная альтернатива зарубежным решениям», — отметил Алексей Киселев, руководитель разработки ОС РОСА.

«Благодаря национальным проектам, спрос на интерактивное оборудование за последние несколько лет значительно возрос. Важно, чтобы российские компании объединяли усилия и совместно разрабатывали эффективные решения для государства, ведь рынок диктует нам свои требования! Заказчики ожидают от нас оборудование, ничем не уступающее зарубежным аналогам. Наш продукт Liga Smart совместно с «РОСА Хром» обладает всеми необходимыми функциями для успешной работы: высокая скорость, надежность и удобство использования», — сказал генеральный директор «Лига групп» Алексей Лежнин.