Linux Wayland протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах
Linux Wayland и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
|Unsplash 762 2
|Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
|RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
|Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
|Дуров Павел 291 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 23 1
|Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 1
|Фарыгин Антон 5 1
|Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
|Kemper Jonathan 3 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
|Мешавкин Дмитрий 4 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|DistroWatch 10 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|Hacker News 35 1
|Liliputing 59 1
|Phoronix 40 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|HFS Research 48 1
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