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Linux Wayland протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах



15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 1
28.11.2024 Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео 1
12.11.2024 Вышла DLP-система Solar Dozor 8.0 с интеллектуальными функциями автоматизации и расширенными возможностями для расследования инцидентов 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей 1
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
13.05.2024 Вышло обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.3» 1
21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS 1
06.02.2024 Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации 1
12.10.2023 В оконном интерфейсе Linux есть опасные «дыры». Самые древние не могут починить 35 лет 1
19.09.2023 «Альт рабочая станция К» 10.2: новый менеджер входа в систему, автоматическое резервное копирование, обновленная графика и многое другое 1
03.08.2023 Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент 1
07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office 1
02.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция» 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
02.08.2021 Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
07.06.2019 «Ред Софт» объявила новый релиз РЕД ОС 1
25.12.2017 «Ред Софт» представила «Ред ОС 7.1 Муром» 1
11.11.2016 Релиз популярного Linux-дистрибутива отложен «из-за проблем с качеством» 1
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами 1
02.07.2013 Между Ubuntu и официальными форками произошел раскол 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Linux Wayland и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 6
Google LLC 11775 5
GitHub 814 4
Nvidia Corp 3487 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Intel Corporation 12197 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Telegram Group 1983 3
Red Hat 1305 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Canonical 202 2
OKI - ОКИ Системс Рус 170 2
ДОК 828 2
Oracle Corporation 6687 2
Apple Inc 12100 2
Snap Inc 96 2
Patreon 10 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Qualcomm Technologies 1822 1
SAS Institute 971 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 1
ZSpace 3 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Yandex - Яндекс 7339 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Xiaomi 1732 1
LG Electronics 3614 1
HP Inc. 5685 1
Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
JFrog 9 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
8213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Unsplash 762 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 22
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 4
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Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Microsoft Azure 1408 3
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Red Hat RPM - Package Manager 159 3
PulseAudio - PolypAudio - кроссплатформенный звуковой сервер 10 3
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Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 2
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Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 15 2
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Hacker News 35 1
Liliputing 59 1
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HFS Research 48 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
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