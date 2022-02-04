Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет

Релиз Slackware 15.0

Состоялся очередной релиз одного из главных долгожителей мира Linux – дистрибутива Slackware. В 15 ветке, на доведение до стабильного состояния которой, у разработчиков ушло почти шесть лет, команда сосредоточилась на приведении включенного в состав программного обеспечения к актуальному состоянию.

В частности, в Slackware 15.0 осуществлен переход на ядро Linux 5.15 с долгосрочной поддержкой (LTS), выпущенное в начале ноября 2021 г. Разработчики утверждают, что протестировали более 400 различных версий в процессе работы над релизом. В конечном счете было принято решение остановиться на Linux 5.15.19 после сообщения Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), ответственного за сопровождение ядра, о том, что эта версия получит поддержку по меньшей мере до 2023 г.

В Linux 5.15, в частности, была включен код улучшенного драйвера файловой системы NTFS за авторством компании Paragon Software с российскими корнями; добавлена поддержка новейших процессоров Intel Core 12 поколения, а также ARM-чипов Apple M1.

Окружение KDE Plasma в новом Slackware Live 15.0

Slackware продолжает поддерживать 32- и 64-битные архитектуры – разработчиками подготовлены установочные DVD-образы ISO для систем на базе процессоров i586 (от Pentium и новее) и x86_64. Размер образа составляет 3,5 ГБ.

Slackware умеет запускаться в режиме UEFI, однако возможность безопасной загрузки (Secure Boot) в системе не реализована. Ее планируют реализовать в следующем выпуске.

Любой желающий может ознакомиться с дистрибутивом без необходимости его устанавливать при помощи специального «живого» (Live) образа (4,3 ГБ).

Основные новшества

Стоит отметить, что система управления пользовательскими сеансами Consolekit2 в Slackware 15.0 получила замену в виде elogind – обособленного варианта менеджера сеансов logind из состава системы инициализации systemd.

Утилиты, входящие в состав системы управления пакетами pkgtools, получили множество улучшений, в частности, появились механизм блокировки, который позволяет предотвращать конфликты при установке нескольких пакетов одновременно; возможность ограничить объем данных, записываемых в процессе установки

Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire в качестве возможной замены PulseAudio, а также возможность использования сеансов Wayland с KDE Plasma. Также в Slackware полностью отказались от использования фреймворка Qt4 в пользу Qt5.

ОС переведена на использование подсистемы PAM для аутентификации, интерпретатора Python ветки 3.x для запуска соответствующих скриптов. Добавлены пакеты для разработки ПО с использованием новомодного языка Rust, который, согласно опросу Stack Overflow, своим любимым называют почти 87% программистов – посетителей портала.

Наконец, пользователям Slackware стал доступен любопытный Shell-скрипт под названием “make_world.sh”, который позволяет в автоматическом режиме пересобрать всю операционную систему из исходных кодов.

Что такое Slackware

Slackware является старейшим дистрибутивом Linux, поддержка которого продолжается по сей день. Проект Slackware основан американским программистом Патриком Фолькердингом (Patrick Volkerding) в 1993 г. То есть данный дистрибутив существует дольше, чем такие мастодонты как Red Hat Linux или Debian.

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Согласно данным Distrowatch, по итогам 2021 г. Slackware оказался на 17 месте в списке наиболее популярных дистрибутивов Linux. Более высокие позиции застолбили Arch, openSUSE, Fedora, Debian, Ubuntu, Mint, Manjaro и др.

Slackware первоначально основывался на кодовой базе дистрибутива Softlanding Linux System (SLS), однако впоследствии продолжил полностью самостоятельное развитие. Более того, своим существованием Slackware обязаны многие другие, более крупные и коммерческие проекты, например, SUSE Linux.

Slackware отличают простота и относительная минималистичность, стремление к обеспечению лицензионной «чистоты» программного обеспечения. Разработчики предлагают ПО, собранное из оригинального исходного кода с минимумом сторонних патчей.

Первый релиз Slackware был опубликован на файловом сервере (ftp) Морхедского государственного университета (Кентукки, США) в виде образов 3,5-дюймовых дискет – всего 24 штуки. К 1994 г. дистрибутив вырос до такой степени, что умещался уже на 73 дисках этого форм-фактора.

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Примечательно, что в Slackware по-прежнему используются скрипты инициализации в стиле классических BSD-систем в то время, как большинство популярных дистрибутивов (Ubuntu, Debian, Fedora, RHEL) перешло на сравнительно новую, более сложно устроенную systemd. Также дистрибутив не имеет графического инсталлятора, а система управления пакетами с ПО на практике не занимается автоматическим разрешением зависимостей, хотя подобная возможность предусмотрена.

Разработку Slackware ведет небольшая группа программистов, во главе которой стоит пожизненный «доброжелательный диктатор» Фолькердинг, являющийся основной движущей силой проекта. Формальная процедура вступления в команду отсутствует, как и система отслеживания багов, и публичные репозитории с кодом.

Разработчики не придерживаются строгого графика осуществления релизов. К примеру, предыдущая версия 14.2 увидела свет в конце июня 2016 г., почти шесть лет назад.