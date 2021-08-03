ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования

Разработчики в опросе Stack Overflow назвали Rust своим самым любимым языком программирования. За него проголосовало почти 87% респондентов из более чем 83 тыс. респондентов со всего мира. Самым ненавистным они признали язык С.

Rust в почете у разработчиков

Язык программирования Rust стал самым любым среди программистов со всего мира. К такому выводу пришли эксперты портала Stack Overflow, крупнейшего форума для программистов.

Они провели ежегодный опрос, в котором приняло участие свыше 83 тыс. разработчиков из 181 страны мира. Он проходил с 25 мая по 15 июня 2021 г.

Rust получил статус «самого любимого языка программирования» в шестой раз подряд, пишет ZDnet. За него проголосовало абсолютное большинство респондентов. Свой голос ему отдали 86,69% из них.

Rust признан программистами самым любимым, но его нельзя назвать самым популярным. Этот титул удерживает язык С

Чтобы определить «самый любимый» язык, специалисты Stack Overflow спросили у разработчиков, какой язык они использовали в прошлом году и на каком языке они хотели бы писать в следующем году.

В топ-5 самых любимых языков, согласно результатам опроса, входят (в порядке убывания) Rust, Clojure, TypeScript, Elixir и Julia. За ними следуют Python, Dart, Swift, Node.js и Go.

Таким же способом авторы опроса определили и «самый ненавистный» язык. Они спросили, какой язык программисты точно не хотят использовать в следующем году.

Самые ненавистные языки программирования

Рейтинг самых ненавистных языков по результатам проведенного Stack Overflow опроса стал язык С. 66% респондентов не хотели бы с ним больше связываться, и лишь 39,56%, наоборот, были готовы и дальше писать на нем.

Примечательно, что в индексе Tiobe за июль 2021 г., в котором Rust находится на 27 месте, C занимает первое место.

С – не единственный язык, ставший «ненавистным». Наряду с ним этот статус получили C ++, Delphi, Java, R, PowerShell, COBOL, PHP, Perl, Assembly, Groovy, Objective-C, Matlab, VBA.

Представленный в этом перечне COBOL считается одним из старейших языков программирования. Он существует с середины XX века, и долгое время он считался мертвым языком. Однако весной 2020 г, он вновь стал популярным во время пандемии коронавируса. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Киберпреступники тоже обожают Rust

Язык Rust оценили по достоинству не только обычные программисты, пишущие безопасные и полезные программы. Его все чаще используют и вирусмейкеры, поскольку он считается «экзотическим», редким языком.

В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы Интеграция

CNews писал, что хакеры используют Rust, а также D, Go и Nim с целью запутать специалистов ИБ-компаний. Использование редких языков программирования позволяет им скрывать свои вредоносные программы от антивирусов. С их помощью они обманывают сигнатурный анализ, к примеру, пряча внутри написанного на Rust загрузчика троян, написанный на С. Нередко хакеры полностью переписывают свои ранние творения на Rust.

Как появился Rust

Первый показ языка Rust состоялся в начале июля 2010 г. Его разработка велась с 2006 г., и за ним стоит бывший сотрудник Mozilla Грэйдон Хор (Graydon Hoare).

В 2009 г. Mozilla начала спонсировать разработку Rust. Премьера языка состоялась год спустя в рамках Mozilla Summit 2010. До первой стабильной версии (Rust 1.0) он дорос лишь к маю 2015 г. на момент публикации материала самой актуальной его версией была 1.54, вышедшая 29 июля 2021 г.

Популярность Rust за последние годы заметно выросла

Согласно рейтингу популярности языков программирования Tiobe за июль 2021 г., Rust находился в нем на 27 строчке. Свой рекорд он установил в сентябре 2020 г., поднявшись до 18 места. Самым низким показателем для него было 212 место в декабре 2012 г.

По итогам опроса Rust оказался популярным для системного программирования. Он рассматривается как второй язык после C для разработки ядра Linux, отчасти потому, что он может помочь устранить ошибки безопасности, связанные с памятью, пишет ZDnet.

Другие рейтинги Stack Overflow

Опрос Stack Overflow предполагал выбор не только любимых и ненавистных языков программирования. Разработчикам было предложено выбрать самую любимую облачную платформу.

В этом рейтинге с гигантским отрывом победило облако Amazon Web Services – за него проголосовало 30 тыс. респондентов. На втором месте оказалась Google Gloud (17 тыс. голосов), на третьем Microsoft Azure, на которой теперь работает сервис Windows 365.

Самыми популярными фремворками, согласно опросу, стали Svelte, ASP.NET Core, FastAPI, React.js, Vue.js, Express, Spring, Ruby on Rails, Angular, Django, Laravel и Flask. Самым популярным кросс-платформенным редактором кода оказался Microsoft Visual Studio Code. Он получил 58 тыс. голосов, а на втором месте расположился Neovim с 4000 голосов.