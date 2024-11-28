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Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео

Состоялся релиз Linux-дистрибутива elementary OS 8, внешне напоминающего одновременно и Windows, и macOS. Это полностью обособленная система в плане базового ПО – для нее разработаны собственные файловый менеджер, почтовый клиент, просмотрщик изображений, плеер и текстовый редактор. А еще в нее добавили новый безопасный режим Secure, который активируется еще до финальной загрузки системы.

Три ОС в одной

Разработчики настольной платформы elementary OS сообщили о выходе восьмой ее версии, в которую они интегрировали множество изменений и нововведений. Это Linux, но с оболочкой, вобравшей в себя характерные черты как Windows, так и macOS. Последняя, к примеру, «поделилась» фирменной док-панелью.

Интерфейс elementary OS 8 максимально упрощен с точки зрения навигации и визуального восприятия, что тоже можно считать отсылкой к современным версиям macOS. В его основе лежит графическая оболочка Pantheon.

Дистрибутив elementary OS 8 распространяется на бесплатной основе и «весит» около 3 ГБ. Разработчики всячески подчеркивают, что за пользование elementary OS 8 не нужно платить, и что у нее открытый исходный код, но при этом почти на каждой странице своего сайта, доступного, в том числе, на русском языке, намекают, что неплохо было бы пожертвовать им немного денег.

Почти Ubuntu

По словам разработчиков, все оригинальные компоненты elementary OS 8 написаны с использованием языка программирования Vala в собственном фреймворке Granite. В проекте задействованы различные наработки из Ubuntu - elementary OS 8 даже совместима с Ubuntu 24.04 на уровне пакетов и поддержки репозиториев.

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elementary OS
Интерфейс elementary OS 8

После установки системы пользователя встретит созданная разработчиками elementary OS оболочка под названием Pantheon, В ее составе есть упомянутая док-панель, оснастка Switchboard (местный аналог «Панели управления из Windows), менеджер сессий Pantheon Greeter и оконный менеджер Gala.

Также система предлагает широкий набор собственных утилит, закрывающих основные сценарии использования ПК. Это почтовый клиент Mail, менеджер фотографий Pantheon Photos, медиапроигрыватель Music, терминал Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files и текстовый редактор Code.

Наряду с этим у системы есть собственный магазин приложений AppCenter.

Главное – безопасность

В числе основных нововведений, присутствующих в elementary OS 8 – новый режим загрузки Secure в дополнение к стандартному Classic. Выбрать нужный можно перед входом в систему.

Защищенный сеанс активирует Wayland – протокол для организации графического сервера в Linux и других UNIX-подобных операционных системах. Также запускается система запроса полномочий, которая будет запрашивать у пользователя подтверждение всякий раз, когда та или иная программа будет требовать доступ к различным функциям системы. К ним относятся работа по в фоновом режиме, скриншот окна и пр.

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elementary OS
Магазин приложений в elementary OS 8

Это относится к программам, запакованным в формате Flatpak. Им также можно ограничивать доступ в интернет и запрещать работать с USB-устройствами и модулем Bluetooth.

Microsoft стоит поучиться

Проект elementary OS развивается с 2011 г. Его основательница – Даниэль Фор (Danielle Foré). Новые номерные версии выходят раз в полтора-два года – elementary OS 7 увидела свет в январе 2023 г., а elementary OS 6 – в декабре 2021 г.

В новой сборке, помимо прочего, снижены системные требования. Это означает, что запустить эту ОС можно даже на очень старых по современным меркам ПК. В этом коренное отличие elementary OS от Windows 11, которая с каждым следующим апдейтом становится все более требовательной к «железу».

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Цифровизация

Пакетная база в elementary OS 8 обновлена до Ubuntu 24.04 с ядром Linux 6.8. Система, в целом, получила гигантский перечень изменений, затронувших почти каждый ее компонент.

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elementary OS
В теории, elementary OS способна заменить привычные ОС даже на рабочих ПК

Например, разработчики отказались от прежнего дизайна медиацентра и полностью перекроили его интерфейс. Также хоть и не так глобально, но все же изменился дизайн штатного браузера Web – он стал более минималистичным.

Но больше всего внимания разработчики уделили панели задач (док-панели). Внешне она мало чем отличается от той, что есть в составе elementary OS 7, но функций у нее стало намного больше.

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Spitzl / WIkipedia
Интерфейс elementary OS 3

В частности, пересмотрены логика работы с несколькими одновременно запущенными программами и навигация между ними. А еще отныне можно запускать программы списка закрепленных на док-панели вообще без помощи мыши – каждой такой программе присвоен порядковый номер (слева направо), и запускать их можно при помощи клавиатурной комбинации «Menu+номер».

Геннадий Ефремов

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