Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой

Linux в Windows одной командой

Пользователи операционной системы Windows 10 получили возможность активировать поддержку запуска Linux-приложений с помощью всего одной команды. Соответствующий анонс опубликован в блоге разработчиков Microsoft.

Работу приложений для Linux в Windows 10 обеспечивает так называемая подсистема Linux для Windows (Windows Subsystem for Linux, WSL). Ранее ее установка осуществлялась в несколько этапов (включая установку пакетов из интернета и активацию допкомпонентов) в соответствии с руководством, размещенном на сайте Microsoft.

Доступ к новой возможности могут получить все желающие. Для этого понадобится обновить ОС хотя бы до версии 2004 (майское обновление 2020 г.) или установить предварительное накопительное обновление KB5004296 через «Центр обновления Windows». Последнее также включает исправления некоторых проблем, касающихся запуска компьютерных игр.

«Мы рады сообщить, что эта функциональность теперь официально перенесена в Windows 10 версии 2004 и выше, что значительно упростит установку WSL в этих сборках», – говорится в сообщении.

Установка и использование WSL

В Windows 10 версии 2004 и более новых для установки WSL теперь достаточно запустить приложение «Командная строка» или, к примеру, более продвинутый PowerShell с правами администратора, и ввести простую команду: “wsl.exe --install”.

Microsoft максимально автоматизировала процесс настройки поддержки WSL в Windows 10

После нажатия кнопки ввода система автоматически активирует все необходимые компоненты и установит дистрибутив Ubuntu и наиболее свежую версию ядра Linux на ПК. По завершении процесса потребуется перезагрузка, после которой запустится установленный дистрибутив Linux, чтобы завершить настройку.

Если пользователя той или иной причине не устраивает Ubuntu, с помощью команды “wsl.exe --list --online” можно вывести в консоль список доступных альтернатив. Выбрав наиболее подходящий дистрибутив, его можно установить, введя команду “wsl --install --d <название_дистрибутива>". Таким способом допускается установка как основного (по умолчанию), так и нескольких дополнительных дистрибутивов Linux.

Кроме того, разработчики из Microsoft предусмотрели несколько команд для управления ядром Linux в WSL2. К примеру, команда “wsl --update” позволяет обновить его до самой последней доступной версии, а “wsl --update rollback” – откатить до предыдущей.

Наконец, команда “wsl --status” выводит на экран сведения о конфигурации WSL на данной машине, в том числе дистрибутив по умолчанию и версию ядра Linux.

Краткая история WSL

WSL появилась в Windows 10 в 2016 г. и представляла из себя слой совместимости, который позволял пользователям Windows 10 из консоли запускать программы, скомпилированные под Linux в формат ELF.

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В 2019 г. стало известно о работе Microsoft над второй версией подсистемы – WSL2. Она включает полноценное ядро Linux, обеспечивает поддержку всех системных вызовов и до 20 раз более высокую скорость работы с файловой системой. Добиться всего этого получилось за счет использования легковесной виртуальной машины на базе технологии Hyper-V.

В мае 2020 г. Microsoft анонсировала обновление WSL2, которое позволяет запускать из-под Windows любые Linux-программы, в том числе и с графическим интерфейсом. Тогда же было объявлено, что в конечном счете установка подсистемы Linux для Windows будет сведена к вводу единственной команды.

В апреле 2021 г. добровольцы – участники программы Windows Insider получили возможность протестировать WSLg – так в Microsoft назвали новый компонент, ответственный за выполнение графических приложений Linux в Windows. Он упакован в компактный контейнер на базе собственного дистрибутива Linux корпорации Microsoft под названием CBL-Mariner Linux и ряда компонентов, таких как Pulse Audio-, Wayland-, X- и RDP-серверы. Они взаимодействуют с пользовательским дистрибутивом (по умолчанию Ubuntu) через сокеты, а для получения визуальной информации от Linux-приложения и вывода ее на экран в Windows применяется встроенный в ОС RDP-клиент mstsc.exe.

Linux-приложения, запущенные через WSLg, поддерживают полноценное воспроизведение звука и запись с микрофона без изменения каких-либо настроек. Окна таких программ, по заявлению Microsoft, правильно отображаются в карусели запущенных приложений (вызывается по нажатию комбинации клавиш Alt+Tab) и на панели задач, а также в полном объеме поддерживают взаимодействие через буфер обмена. Наравне с «родными», Linux-приложения после установки попадают в меню «Пуск».

Кроме того, заявлена поддержка аппаратного ускорения вывода изображения с помощью графического процессора (GPU). Данная функция позволяет системе отрисовывать элементы интерфейса плавно и быстро, не нагружая центральный процессор, однако требует специальной версии графических драйверов.

В июле 2021 г. Microsoft выпустила CBL-Mariner 1.0 – первую стабильную сборку собственного дистрибутива, который, в частности, используется в работе облака Azure.