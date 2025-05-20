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WSLg Windows Subsystem for Linux


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Microsoft решилась открыть исходный код «эмулятора» Linux под Windows 1
02.08.2021 Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

WSLg и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24836 3
AMD - Advanced Micro Devices 4304 2
Intel Corporation 12304 2
Apple Inc 12259 1
GitHub 870 1
Nvidia Corp 3568 1
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Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 992 1
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Командная строка - Command Line 380 1
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Microsoft Windows 15892 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 887 3
Microsoft Windows 10 1804 3
Microsoft WSL - Microsoft Windows Subsystem for Linux 12 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 29 2
Microsoft Azure 1427 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Microsoft Windows PowerShell 187 1
Microsoft Windows Insiders 13 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 406 1
Linux Sudo 25 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Electron - фреймворк 80 1
Apple macOS 2108 1
Intel x86 - архитектура процессора 1900 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 1
Red Hat - Linux Fedora 225 1
Docker - Платформа распределённых приложений 358 1
QEMU 54 1
Microsoft DirectX 708 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 135 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 122 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Япония 13363 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Phoronix 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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