Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО

Qualcomm Technologies, дочерняя компания Qualcomm Incorporated, анонсировала пополнение платформы Qualcomm Vision Intelligence двумя однокристальными системами (ОкС) Qualcomm QCS610 и Qualcomm QCS410. Они разработаны для того, чтобы реализовать в камерах среднего ценового сегмента премиальные технологии, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО), которые ранее были доступны только в камерах высшего класса. Сейчас реализация интеллектуальных функций на границе беспроводной сети и обеспечение устойчивой связи становятся главными задачами, которые необходимо решать для применения смарт-камер в «умных» городах, в торговле и промышленности, на транспорте и дома.

«Рост интернета вещей и соответствующее увеличение числа подключенных устройств заставляют уделять все больше внимания границе беспроводной сети. Сегодня, когда ИИ предлагает бизнесу все более революционные возможности, мы поддерживаем одновременно обработку данных на устройстве и гибкие варианты подключения, — сказал Джеффри Торранс (Jeffery Torrance), вице-президент Qualcomm Technologies по развитию бизнеса. — Запуская QCS610 и QCS410, мы удовлетворяем растущий спрос заказчиков на экономичные решения с более тесно интегрированным и усовершенствованным ИИ-функционалом и различными вариантами подключения. Это позволит заказчикам реализовать новые интересные возможности в продуктах широкого круга экосистемных игроков».

QCS610 и QCS410 — это высокоинтегрированное многофункциональное решение, которое сможет удовлетворить все потребности заказчиков, создающих различные устройства, в которых камера является главным компонентом. Новая платформа включает обновленный центральный процессор Qualcomm Kryo, графический процессор Qualcomm Adreno, процессор цифровой обработки сигналов Qualcomm Hexagon и ИИ-систему Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine, которая на 50% повышает производительность ИИ по сравнению с предыдущим поколением. Архитектура нового поколения подверглась переработке с целью повышения эффективности и ускорения обработки запросов в цифровом сигнальном процессоре для повышения вычислительной мощности и ускорения обработки ИИ-запросов на уровне устройства. Выполнение ключевых рабочих задач на устройстве сохраняет конфиденциальность и значительно уменьшает задержку, обеспечивая максимальное качество для пользователя.

Платформа Qualcomm Vision Intelligence поддерживает ОС Linux и Android и может использоваться в различных сегментах Интернета вещей, включая камеры видеонаблюдения, граничные ИИ-модули (Edge AI box), розничную торговлю и робототехнику. Также включена поддержка машинного обучения Microsoft Azure Machine Learning и сервисов Azure. Два процессора обработки изображений для захвата видео, интегрированный звук, GNSS, аппаратная система безопасности и различные варианты подключения, включая 5G/4G, Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet, составляют один из самых зрелых и продвинутых наборов функций, доступных для непремиальных «умных» камер на однокристальных системах.

Ключевые характеристики: оптимизированная гетерогенная архитектура, включающая центральный, графический и сигнальный процессоры, обеспечивает повышенную вычислительную мощность приложений для камер, предназначенных для интенсивной обработки при меньшем потреблении мощности; превосходная обработка изображений обеспечивается двумя 14-битными процессорами Qualcomm Spectra 230; оптимизированное развертывание программного обеспечения ИИ. Комплект разработчика Qualcomm Neural Processing SDK довершает ИИ-портфолио, открывая практически бесшовный путь к развертыванию нейросетей. Модульный инструментарий поддерживает такие объектные структуры, как Caffe/Caffe2, TensorFlow/TensorFlow Lite и ONNX, используя гетерогенную архитектуру для оптимизации исполнения и достижения необходимой производительности; модульное ПО и поддержка открытых объектных структур. Модульное ПО Linux, обширная поддержка открытых мультимедийных структур (GStreamer, Pulse-Audio и Wayland/Weston и т.д.) и структур ИИ/МО (таких как TF-Lite) позволяют гибко создавать индивидуальные проекты с оптимальным объемом ПО; специализированные прикладные ИИ-функции для граничных решений. Сотрудничество с экосистемой специализированных компаний позволяет создавать решения на основе глубоких нейронных сетей для специальных применений ИИ, включая определение и распознавание лиц, отслеживание объектов и подсчет числа людей. Для специализированных сетевых приложений разработчикам предоставляется комплект Qualcomm Neural Processing SDK.

Сейчас образцы QCS610 and QCS410 проходят испытания. Для ускорения разработок и реализации в своих продуктах уникальных функций производители могут обращаться к мощной экосистеме поставщиков технологий, дополняющих и расширяющих возможности платформ Qualcomm Vision Intelligence. В области референсных платформ и комплектов разработки Qualcomm Technologies сотрудничает с производителями оригинальных устройств, независимыми разработчиками ПО, авторизованными конструкторскими центрами и дистрибьюторами.