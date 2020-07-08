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Qualcomm Hexagon
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 13
Qualcomm Hexagon и организации, системы, технологии, персоны:
|Qualcomm Technologies 1977 6
|Xiaomi - Сяоми 2237 4
|Samsung Electronics 11070 2
|LG Electronics 3735 2
|BBK OPPO Electronics 485 2
|MediaTek - Ralink 595 2
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
|Sony 6741 2
|Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
|Google LLC 12703 2
|Cirrus Logic Inc 57 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
|Microsoft Corporation 25781 1
|Huawei 4677 1
|Lenovo Group 2449 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166400 5
|Индия - Bharat 5873 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 2
|Южная Корея - Республика 7055 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.