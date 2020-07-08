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Qualcomm Hexagon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1
16.09.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена 1
28.08.2019 Бюджетный бренд на день обогнал Xiaomi с выпуском первого в мире смартфона с камерой на 64 МП. Характеристики 1
27.05.2019 Появились подробности о первом в мире ноутбуке с поддержкой 5G. Фото 1
18.06.2018 Meizu объявила о старте продаж смартфонов Meizu 15 и 15 Lite в России. Цены 1
24.04.2018 Три юбилейных смартфона Meizu 1
07.12.2017 Qualcomm выпустила самый мощный процессор для смартфонов 4
19.06.2017 LG выпускает расширенную и урезанную версии провального флагмана G6 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Qualcomm Hexagon и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1977 6
Xiaomi - Сяоми 2237 4
Samsung Electronics 11070 2
LG Electronics 3735 2
BBK OPPO Electronics 485 2
MediaTek - Ralink 595 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Sony 6741 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
Google LLC 12703 2
Cirrus Logic Inc 57 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25781 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2449 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7947 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10376 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5390 5
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8788 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10175 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6269 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1410 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2766 4
Наушники - Headphones 4484 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4625 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2063 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2340 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2384 3
ToF camera - Time-of-flight камера 78 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3265 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 381 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
Моноблок - Monoblock PC 1118 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1631 2
Cameraphone - Камерофон 469 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6585 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13066 2
AOD - Always On Display 228 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1340 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2188 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 519 8
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 114 7
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 443 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 575 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 569 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 3
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Google Android 15256 2
Linux OS 11547 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 2
Samsung Galaxy Note 702 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 2
Google Android 9 - Android Pie 218 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 2
BBK Realme X и XT - Серия смартфонов 30 2
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 2
Google TensorFlow 100 2
BBK OPPO VOOC - Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging 15 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 2
Qualcomm Spectra - процессор обработки изображений 7 2
Qualcomm Fluence 2 2
Qualcomm Neural Processing SDK 1 1
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 20 1
BQ Aquaris - серия планшетов 14 1
Qualcomm All-Ways Aware Sensor Hub 1 1
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 45 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
GStreamer 17 1
Microsoft Windows 10 1942 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Microsoft Windows 16900 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Microsoft Azure 1527 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 224 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Apple iPhone 11 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 5
Индия - Bharat 5873 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 2
Южная Корея - Республика 7055 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27323 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7434 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 1
Android Authority 62 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
DxOMark - Издание 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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