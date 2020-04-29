В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео

Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi Note 9S с батареей 5020 мАч и почти 6,7-дюймовым экраном. В его распоряжении есть пять фотокамер (четыре основных и одна фронтальная), процессор Qualcomm и защитой от брызг. В российской рознице он стоит 17 тыс. руб. – столько же, сколько Redmi Note 8 Pro, модель предыдущего поколения.

Новинка Xiaomi для России

Компания Xiaomi сообщила CNews о начале российских продаж смартфона Redmi Note 9S, относящегося к среднему ценовому сегменту. Он представляет собой международную версию модели Redmi Note 9 Pro, вышедшей в Индии.

Моноблок основан на процессоре производства Qualcomm и поставляется с аккумулятором, емкость которого превышает 5000 мАч – сравнительно недавно такими батареями комплектовались исключительно смартфоны линейки Mi Max, по состоянию на апрель 2020 г. закрытой.

В российской рознице Redmi Note 9S доступен в трех вариантах расцветки: «Звездная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла». Покупателям предложена единственная комплектация этого смартфона – с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, и стоит она 18 тыс. руб. Начало продаж состоится 30 апреля 2020 г., и в этот день смартфон можно будет приобрести за 16 тыс. руб. Модификация 6/64 ГБ памяти в России продаваться не будет.

Redmi Note 9S - новинка Xiaomi на российском рынке

В Индии Redmi Note 9 Pro в базовой комплектации стоит значительно дешевле – 14 тыс. рупий или около 13,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 апреля 2020 г. С чем связана столь внушительная разница в цене, Xiaomi не объясняет. Напомним, что с января 2019 г. линейка Redmi выделена в отдельный бренд.

Основные отличительные особенности

Одна из основных отличительных особенностей Redmi Note 9S – это его аккумулятор емкостью 5020 мАч. Батарея в данной модели несъемная, а ее подзарядка осуществляется по USB-C. Xiaomi не раскрывает время автономной работы устройства, но указывает на поддержку им 18-ваттной быстрой зарядки. Примечательно, что комплект поставки Redmi Note 9S включает блок питания мощностью 22,5 Вт.

Распаковка и тестирование Redmi Note 9S

Redmi Note 9S основывается на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Это 8-нанометровая однокристальная система, которая несет в себе видеокарту Adreno 618, восемь ядер Kryo 465 на частоте до 2,3 ГГц, сопроцессор Hexagon 692, а также LTE-модем Х15 и модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). В тесте GeekBench смартфон заработал 1611 баллов в многоядерном режиме и 548 – в одноядерном. Для примера, Redmi Note 8 Pro, с которым свой новый смартфон сравнивает сама Xiaomi, построен на чипе MediaTek Helio G90T и выбивает 1563 и 489 баллов в многоядерном и одноядерном режиме соответственно. Redmi Note 8 Pro, как сообщал CNews, вышел в августе 2019 г. и добрался до России к октябрю 2019 г.

Xiaomi сравнивает Redmi Note 9S с Redmi Note 8 Pro - оба смартфона стоят одинаково

В Redmi Note 9S используются скоростные модули памяти – LPDDR4X для оперативной и UFS 2.1 для встроенной. Важно отметить, что для бесконтактной оплаты товаров и услуг данный смартфон не подходит ввиду отсутствия в нем чипа NFC.

Здесь тоже стоит сравнить Redmi Note 9S с Redmi Note 8 Pro. На момент публикации материала стоимость последнего в российской рознице составляла те же 18 тыс. руб., но при этом смартфон располагает 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ в Redmi Note 9S, и NFC в нем есть.

Пять фотокамер и большой экран

Экран Redmi Note 9S – это стандартная для современных смартфонов среднего сегмента матрица IPS, обеспечивающая 178-градусные углы обзора и хорошую цветопередачу. В данном случае дисплей имеет относительно небольшие рамки и каплевидный вырез под селфи-камеру, разрешение которой – 16 мегапикселей. Матрица экрана поддерживает разрешение Full HD+ (2400х1080 точек, яркость 500 нит, контрастность 1500:1) и занимает 91% площади фронтальной панели, и поверх нее установлено усиленное защитное стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Основной блок камер состоит из четырех сенсоров где базовый модуль имеет размер 1/2,25'’ и разрешение 48 Мп (диафрагма f/1.79). Его дополняют 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной оптикой (120 градусов, f/2.2), 5 Мп для макросъемки и ToF-камера на 2 мегапикселя для измерения расстояния до объектов в кадре и размытия фона при портретной съемке. Есть 10-кратный цифровой зум и запись 4К-видео на 30 кадрах в секунду, а Full HD-ролики смартфон пишет на 60 к/с.

Прочие спецификации

Список характеристик смартфона Xiaomi Redmi Note 9S включает расположенный на нижнем торце корпуса отдельный вход под наушники и ИК-порт, выведенный на верхний торец и предназначенный для управления домашней техникой. Моноблок работает в сетях четвертого поколения, располагает двумя SIM-слотами и поддержкой microSD (отдельный слот), а сканера отпечатков пальцев у него нет ни на задней панели, ни в экране – Xiaomi встроила ее в кнопку включения на правом торце.

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Redmi Note 9S работает под управлением ОС Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 11. В апреле 2020 г. компания анонсировала MIUI 12, и Redmi Note 9S войдет в список моделей, которые обновятся до нее (дата релиза MIUI 12 не назначена). Размеры смартфона – 166х77х9 мм, вес – 209 граммов. Корпус Redmi Note 9S защищен от брызг.