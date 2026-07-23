Индексная книга (каталог) CNews*
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Google TensorFlow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 100, упоминаний - 104
Google TensorFlow и организации, системы, технологии, персоны:
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 3
|Серебряникова Анна 77 2
|Кулик Вадим 206 2
|Добровольский Дмитрий 8 2
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Райгородский Андрей 51 2
|Селихов Андрей 3 2
|Демидов Дмитрий 36 2
|Бурнаев Евгений 28 2
|Безбогов Сергей 69 2
|Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
|Саркисов Тигран 42 2
|Голицын Сергей 54 2
|Зеленков Юрий 44 2
|Алешкин Сергей 65 2
|McHugh Jim - МакХью Джим 4 2
|Lisa Su - Лиза Су 59 1
|Сотин Денис 216 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Ефименко Михаил 2 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Алексеенко Андрей 11 1
|Шингарев Павел 22 1
|Ашманов Станислав 18 1
|Семенов Александр 166 1
|Востриков Юрий 86 1
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|Пугачев Павел 63 1
|Осипов Александр 96 1
|Генс Филипп 54 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Сереченко Денис 13 1
|Козырев Алексей 328 1
|Бобровников Борис 104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.