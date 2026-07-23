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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google TensorFlow

Google TensorFlow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 «Диасофт» автоматизирует полный цикл работы с ML-моделями 1
24.04.2026 Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ 1
13.04.2026 «К2 НейроТех» и ФГАУ «ЦИТ» заложили технологический ИИ-фундамент: облачная платформа для промышленного ИИ 1
01.04.2026 В России могут официально зарегистрировать замедляемый YouTube 1
10.03.2026 ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ 1
28.11.2025 Ученые разработали алгоритм прогнозирования динамики криптовалютных котировок 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
08.09.2025 Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами 1
04.06.2025 «К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
06.03.2025 Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций 1
13.02.2025 Разработан первый искусственный интеллект с мышлением ребенка 1
20.11.2024 Алексей Чалей -

Алексей Чалей, «Кенгуру»: На внедрение ИИ в промышленную эксплуатацию уйдут годы

 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
17.10.2024 Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов 1
04.09.2024 В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением 1
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
14.03.2024 Создан первый в мире процессор с 900 тыс. ядер. Intel и AMD до такого далеко. Видео 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ 1
08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1
07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
22.04.2021 Выпущен самый большой и мощный процессор в мире 1
07.04.2021 В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95% 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 1

Публикаций - 100, упоминаний - 104

Google TensorFlow и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 26
Google LLC 12688 15
Microsoft Corporation 25775 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Intel Corporation 12811 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Yandex - Яндекс 9216 7
SAP SE 5601 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Oracle Corporation 7074 5
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Inventec - Kohjinsha 67 4
Dell EMC 5180 4
Huawei 4676 4
Qualcomm Technologies 1974 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Supermicro 135 3
Samsung Electronics 11064 3
МегаФон 10742 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
MediaTek - Ralink 595 3
Nginx - Энджайникс 209 3
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 2
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Ampere Computing 62 2
AMD Xilinx 100 2
Н-Системс 7 2
Шахты 0 2
Cloudera 65 2
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 2
Quanta Computer 215 2
H2O 23 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Tesla Motors 461 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Lockheed Martin 777 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Coursera 65 2
Альфа-Банк 1979 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Сбер - СберАвто 38 1
Fastlane Ventures 35 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
AgroScout 1 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
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Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
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Администрация Нижний Новгород 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 76
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 31 1
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Английский язык 7030 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
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Образование в России 2893 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Tom’s Hardware 600 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 2
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ZDnet 663 2
AnandTech 73 1
23ABC News 183 1
Wired - Издание 276 1
Crunchbase 74 1
DxOMark - Издание 36 1
VentureBeat 90 1
IEEE Spectrum 16 1
CodingDojo 3 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
WCCFTech - Издание 110 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
IBM Research 111 3
Gartner - Гартнер 3658 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
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CNews Мишень 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Dell EMC Education Services 2 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Oracle OpenWorld 65 1
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CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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