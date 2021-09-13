Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google TensorFlow
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Публикаций - 67, упоминаний - 70
Google TensorFlow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ASF - Apache Software Foundation 60 1
|Wikipedia - Википедия 278 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Tom’s Hardware 86 1
|CrunchBase 62 1
|VentureBeat 79 1
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
|CodingDojo 3 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766852, в очереди разбора - 670537.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766852, в очереди разбора - 670537.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru