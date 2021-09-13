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Google TensorFlow


13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
22.04.2021 Выпущен самый большой и мощный процессор в мире 1
07.04.2021 В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95% 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
28.10.2020 Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
15.10.2020 Студенты российских вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по технологиям и ML 1
28.09.2020 Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
08.07.2020 Новые однокристальные системы Qualcomm снабдят смарт-камеры продвинутыми функциями ИИ и МО 1
18.06.2020 AMD объявила о поддержке проекта аппаратного ускорения машинного обучения в Windows 10 2
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ 1
27.03.2020 «Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект 1
12.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали классификатор геоданных для компании «Шахты» 1
11.03.2020 «Норбит» и «Н-Системс» разработали приложение для классификации геоданных 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 2
13.12.2019 «Яндекс» выступил с заявлением о сохранении культуры open source 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
12.09.2019 HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 1
26.08.2019 Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java 1
07.05.2019 Qualcomm пошла войной на Nvidia: придумано «железо», которое ускорит искусственный интеллект в 10 раз 1
30.04.2019 «Барс Груп» внедрит в свои системы ИИ и машинное обучения 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow 1
29.03.2019 Huawei представила проект Track AI для выявления ранних признаков проблем со зрением у детей 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2 1
06.12.2018 Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых 1
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 1
25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ 1

Публикаций - 67, упоминаний - 70

Google TensorFlow упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2036 17
Google LLC 7168 12
Microsoft Corporation 11143 9
Intel Corporation 4198 6
Yandex - Яндекс 4101 5
SAP SE 3218 5
Dell EMC 2418 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
IBM 3554 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
GitHub 412 3
Huawei 2733 3
MediaTek 315 3
Facebook 3767 3
Dell Technologies 133 3
Ланит ГК 1160 3
AMD - Advanced Micro Devices 1684 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Supermicro 65 2
Oracle Corporation 3360 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Samsung Electronics 5714 2
Mellanox Technologies 69 2
Шахты 38 2
Н-Системс 2 2
Qualcomm Technologies 1003 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Cloudera 49 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Datana - Датана 6 1
Gigabyte Technology 136 1
РТ-Информ 112 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Alibaba Cloud 26 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Цифровая Платформа 34 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Tesla Motors 241 2
Automama 1 1
Coursera 40 1
AgroScout 1 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Lockheed Martin 47 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
DST Global 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Continental AG 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Яндекс.Такси 271 1
Daimler AG 71 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 19
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Kubernetes 307 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 4
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
ONNX - The Open Neural Network Exchange 7 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
Double precision - Число двойной точности - FP64 5 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 11 2
Genome Analysis 3 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 2
Nvidia GeForce GTX 2079 17
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 10
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 10
Google Android 10751 10
Python PyTorch 15 8
Java - Язык программирования 1179 8
AWS - Amazon Web Services 569 8
Nvidia Tesla GPU 117 8
Caffe - среда для глубинного обучения 17 7
Microsoft Azure 1171 7
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 74 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 7
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6670 5
SQL - Язык программирования 434 5
Linux OS 4272 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 5
Apache Hadoop 339 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
Apache MXNet 9 4
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 4
JavaScript - Язык программирования 633 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 7 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 3
MediaTek NeuroPilot 4 3
Apache Spark 63 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Microsoft SQL Server 798 2
Google YouTube - Видеохостинг 1731 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM Watson 105 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Демидов Дмитрий 6 2
Добровольский Дмитрий 6 2
Douettaeu Florian - Дуэтто Флориан 1 1
Соловьев Сергей 25 1
Гулин Андрей 1 1
Ашманов Игорь 26 1
Модяев Игорь 2 1
Дорогуш Анна 1 1
Pueyo Victoria - Пуэйо Виктория 1 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Кулешов Денис 9 1
Адам Безиев 4 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 1
Бутерин Виталий 20 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Buck Ian - Бак Йэн 10 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Lafoucriere Jacques-Charles - Лафукриер Жак-Шарль 1 1
Samadder Debasmita - Самаддер Дебасмита 1 1
Grider Gary - Грайдер Гэри 1 1
McAffer Jeff - Макаффер Джефф 1 1
Shailesh Manjrekar - Шайлеш Манжрекар 1 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 5 1
Логачев Александр 1 1
Xu Eric - Эрик Сюй 11 1
Глазков Борис 40 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Сысоев Игорь 31 1
Вайнер Всеволод 24 1
Ефименко Михаил 2 1
Соколов Дмитрий 45 1
Ашманов Станислав 8 1
Пугачев Павел 29 1
Генс Филипп 29 1
Бакунов Григорий 19 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Европа 3781 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Сингапур - Республика 808 2
США - Сан-Франциско 696 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Франция - Французская Республика 2139 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
США - Беркли 21 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
США - Остин 58 1
Великобритания - Ливерпуль 13 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Украина 3389 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Восточная Европа 1688 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Казахстан - Республика 2646 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Испания - Королевство 1258 1
Великобритания - Лондон 826 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Исландия 85 1
Ирландия - Республика 365 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Русский язык 991 1
Wikipedia - Википедия 278 2
Forbes - Форбс 442 1
Tom’s Hardware 86 1
CrunchBase 62 1
VentureBeat 79 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
CodingDojo 3 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 6 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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