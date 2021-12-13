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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеенко Андрей

СОБЫТИЯ


13.12.2021 «Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве 1
18.12.2019 Андрей Алексеенко, Teradata Russia: Наши дети не поймут, зачем мы вообще ходили в банковские отделения 1
17.04.2018 ВТБ вложит миллиард в большие данные 1
16.04.2018 ВТБ создает гибридное хранилище данных 1
22.05.2017 5 подводных камней цифровой экономики 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 2
14.10.2016 Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса 1
29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных 2
27.05.2016 5 проблем интернета вещей, которые предстоит решить 1
24.04.2013 В российской Teradata впервые назначен глава-россиянин 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Алексеенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 10
Google LLC 12690 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Nvidia Corp 4002 1
Teradata Think Big 8 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Apple Inc 13156 1
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IBM - International Business Machines Corp 9699 1
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PayPal 671 1
OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
US Bank 3 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
Газпром нефть 725 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
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Teradata Listener 4 1
Teradata IntelliFlex 4 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
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MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
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Gartner - Гартнер 3658 3
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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