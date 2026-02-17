Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190669
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82902
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Lloyds Bank Lloyds TSB Lloyds Banking Group

Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.02.2026 Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard 1
23.10.2025 Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников 1
18.06.2025 Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов 2
24.05.2023 Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет 1
20.12.2022 Банк крупно оштрафовали за провальный переход на новое ПО 3
15.12.2021 На что способны современные роботы RPA и как они работают: очень подробное интервью с Blue Prism 1
26.11.2018 Известный банковский троян начал подбираться к кодам Windows 1
06.07.2017 Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites 1
14.10.2016 Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса 1
07.06.2016 Доля банковских утечек стремительно растет 1
17.11.2015 Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г. 1
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
31.07.2014 Рензо Траверсини - Для эффективного риск-менеджмента недостаточно просто Excel – нужны продвинутые аналитические решения 1
20.03.2014 Iconic Mobile привлек инвестиции от английской компании 515 Capital 1
20.05.2013 Бывший сотрудник обвинил Google в крупном уклонении от уплаты налогов 1
03.08.2012 Monitise завершила приобретение американского поставщика решений для мобильного банкинга Clairmail 1
27.03.2012 Эксперты и пользователи ждут, что Apple запустит собственный банк 1
16.06.2011 Спам в мае 2011 г.: россияне чаще других получают вредоносные письма 1
19.04.2007 Инсайдеры – главная угроза ИБ компаний 1
11.11.2005 Liberty Alliance создает открытый стандарт аутентификации 1
18.02.2005 Европейские банки ставят на IP 1
10.02.2005 Троян отключает противошпионское ПО от Microsoft 1
14.01.2005 Онлайновые банки мучают клиентов звонками 1
08.12.2004 IBM получила контракт от Lloyds на £0,5 млрд. 2
12.11.2004 Новый троян шпионит за банковскими сайтами 1
18.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/ сопровождении ПО" 1
15.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
14.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
12.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
11.10.2004 Интернет-мошенники точат зуб на зажиточных россиян 1
19.05.2004 Клиентов Citibank в России ловят на крючок 1
24.02.2004 Новый червь атакует через ICQ 1
14.11.2003 Сети все возрасты покорны 1
28.10.2003 Банк Halifax пал жертвой российских онлайн-мошенников 1
24.10.2002 Финансовая элита России обсудила повышение эффективности бизнеса за счет ИТ 2
28.05.2002 Forrester: за недолгое время существования британские интернет-банки потеряли 1 млн. клиентов 1
20.11.2001 iBanking - удобство эксплуатации сервисов оставляет желать лучшего 1
06.09.2001 Британия лидирует по числу клиентов интернет-банкинга 1
22.08.2001 Женщины предпочитают финансовые услуги от Egg.com 1
31.07.2001 Регистрационные записи английского интернет-банка уничтожены во время ввода новой системы 2

Публикаций - 46, упоминаний - 54

Lloyds Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25339 5
IBM - International Business Machines Corp 9566 5
Lenovo Motorola 3531 5
Google LLC 12350 5
IBM Global Services 128 5
Siemens AG - Siemens Group 2633 5
Accenture plc 697 4
Intel Corporation 12587 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9249 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 4
Микротест 280 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 609 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 4
Amazon Inc - Amazon.com 3164 3
Oracle Corporation 6903 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 2
Apple Inc 12759 2
PayPal 663 2
Sophos - SophosLabs 424 2
АйТи 1440 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 2
Думейт - {do}mate 5 1
SAP SE 5466 1
Cisco Systems 5238 1
Yandex - Яндекс 8619 1
Huawei 4297 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 1
Lenovo Group 2375 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Barclays 122 13
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 7
Citi - Citibank - Ситибанк 321 7
Halifax - Halifax Building Society 17 5
Boeing 1020 5
Allstate Insurance 6 4
American Express - Amex 335 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 53 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 486 3
eBay Inc 1632 2
Альфа-Банк 1891 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 29 2
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 2
Standard Chartered 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
Adidas - Адидас 167 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Visa International 1977 1
McDonald’s - Макдоналдс 216 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1691 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4467 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2357 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3285 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8160 4
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 66 4
Стандартизация - Standardization 2246 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3163 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10153 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7675 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4701 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 854 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7670 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2367 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11494 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9887 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5992 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9814 2
Microsoft Windows 16442 6
Google Android 14828 2
Microsoft Office 4002 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 25 1
Apple iPad 3945 1
Apple iOS 8327 1
Linux OS 11030 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 58 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 705 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
Apache Hadoop 449 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 27 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 289 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 875 1
Blizzard - World of Warcraft 360 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 1
SAS Visual Analytics 16 1
Oracle SaaS 11 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 18 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 1
Amazon Kindle 190 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Teradata Sentient Enterprise 3 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Yahoo! Mail - @yahoo.com 105 1
Microsoft SysMon 8 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Citi - Citibank Online 10 1
Miranda NG Project - Miranda IM 46 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Бажал Иван 1 1
Мельникова Анастасия 433 1
Зайцев Михаил 317 1
Касперский Евгений 331 1
Алексеенко Андрей 10 1
Болышев Максим 16 1
Оганесян Артак 31 1
Лапшин Алексей 24 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Кирьянова Александра 160 1
Марей Алексей 15 1
Меднов Сергей 124 1
Попова Мария 141 1
Наместникова Мария 21 1
Воронова Мария 12 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Зенин Алексей 3 1
Бецков Григорий 23 1
Engelbrecht Gerhard - Энгельбрехт Герхард 2 1
Зубков Павел 13 1
Буланов Николай 19 1
Адаменко Сергей 2 1
Траверсини Рензо 1 1
Чехович Юрий 10 1
Абульханов Ильдар 3 1
Pester Paul - Пестер Пол 1 1
Андронов Игорь 1 1
Трошнев Николай 1 1
Поспехов Алексей 1 1
Porter David - Портер Дэвид 7 1
Barrett Neil - Баррет Нейл 8 1
Barrett Michael - Барретт Майкл 7 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 28
Россия - РФ - Российская федерация 158564 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 13
Европа 24688 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 6
Испания - Королевство 3775 5
Италия - Итальянская Республика 4440 4
Украина 7817 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 3
Германия - Федеративная Республика 12968 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 2
Казахстан - Республика 5849 2
Азия - Азиатский регион 5766 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Великобритания - Шотландия 340 2
Южная Корея - Республика 6882 1
Япония 13572 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Ирландия - Республика 1030 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Индия - Bharat 5734 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Австрия - Вена 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Люксембург Великое Герцогство 439 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Ирландия - Дублин 163 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 37
Английский язык 6894 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1368 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1312 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3678 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1415 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6999 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 460 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 689 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2568 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2802 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 5
The Register - The Register Hardware 1725 3
Silicon 490 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
FT - Financial Times 1264 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
Парламентская газета 31 1
The Independent 32 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
NEWSru.com 229 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Samsung Research 18 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 3
Gartner - Гартнер 3623 3
Forrester Research 830 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще