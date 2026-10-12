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Microsoft SysMon

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2026 В SIEM Alertix появилось правило для обнаружения кибератак с использованием языковых моделей 1
06.11.2024 SC SIEM: расширенный аудит событий на платформе Windows и Linux 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
20.11.2023 R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8 1
23.09.2022 MaxPatrol SIEM обнаруживает продвинутые способы маскировки злоумышленников в инфраструктуре 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1
10.05.2017 SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК 1
24.02.2004 Новый червь атакует через ICQ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Microsoft SysMon и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25884 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 333 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5731 2
Microsoft Corporation - GitHub 1104 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1846 2
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 6 1
Palantir Technologies 35 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
RST Cloud 4 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе 15 1
Nextron Systems 5 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 976 1
SAP SE 5631 1
X Corp - Twitter 2942 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 638 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 194 1
R-Vision - Р-Вижн 280 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 114 1
JetBrains 88 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Nvidia Corp 4105 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1837 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 246 1
American Express - Amex 341 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5850 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 281 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14449 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3242 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6725 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 986 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1246 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7774 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 776 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1248 3
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 2
Кибербезопасность - IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 17 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 511 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3142 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8510 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15565 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36834 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1420 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10182 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 570 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 981 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3817 2
Repository - Репозиторий 1209 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1717 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 393 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16733 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23231 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6625 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2640 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1126 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14904 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1186 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 459 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2055 1
Microsoft Windows 17033 6
Linux OS 11675 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5871 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 149 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1332 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 502 2
Microsoft Windows PowerShell 254 2
Google VirusTotal 110 2
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Seaborn 2 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
OpenAI - ChatGPT 778 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 8 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
Miranda NG Project - Miranda IM 47 1
MITRE CAR - MITRE Cyber Analytics Repository 2 1
ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2042 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Apache Hadoop 471 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 190 1
Google TensorFlow 102 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 272 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 126 1
Python PyTorch 69 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 189 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 16 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 86 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
SAP MaxAttention 7 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 2
Рахметов Руслан 67 2
Луцив Данила 7 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Кутепов Антон 3 1
Кирьянов Кирилл 6 1
Касперский Евгений 338 1
Биветски Андрей 14 1
Маркин Владимир 17 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Куценко Петр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14870 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2346 1
Перу - Республика 294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4098 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5971 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7569 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8921 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2035 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 630 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12018 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7960 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12445 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3976 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 495 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2379 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16373 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7593 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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