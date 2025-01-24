Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166678
ИКТ 12995
Организации 10201
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24931
Персоны 70760
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1177
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

DomainTools



24.01.2025 Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
11.04.2013 Автором самого опасного трояна для Mac назван житель России 1
29.01.2008 Google не будет платить киберсквоттерам за рекламу 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

DomainTools и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24632 1
Google LLC 11785 1
Nvidia Corp 3491 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 194 1
GitHub 818 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
JetBrains 66 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 3 1
Apple Inc 12106 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Microsoft - LinkedIn 648 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4866 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27433 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13404 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 623 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 714 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6971 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5317 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9190 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3053 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 839 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21148 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13807 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29706 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 1
IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 11 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1722 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1850 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 147 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
Repository - Репозиторий 854 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11364 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 97 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Linux OS 9953 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Python - высокоуровневый язык программирования 933 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 427 1
Microsoft Windows PowerShell 175 1
Google TensorFlow 87 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Google VirusTotal 80 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Python PyTorch 45 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 12 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 11 1
Numpy - язык программирования 14 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 1
Microsoft SysMon 8 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Seaborn 2 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Microsoft Windows 15667 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
BlackBerry PlayBook 103 1
MP3.com 123 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Gmail 946 1
Рахметов Руслан 56 1
Луцив Данила 6 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Кутепов Антон 2 1
Селиханович Максим 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 54 1
Lambert John - Ламберт Джон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 2
Перу - Республика 274 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5075 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Аренда 2419 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 706 1
Threat Hunter Playbook 1 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще