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Кутепов Антон



23.12.2024 Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кутепов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
GitHub 814 1
JetBrains 66 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Microsoft Corporation 24625 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 3 1
Nvidia Corp 3487 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 97 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 11 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
MLOps - Random Forest Regression - метод машинного обучения 6 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Linux OS 9937 2
BlackBerry PlayBook 103 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Torch - Браузер 21 1
Python PyTorch 45 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google VirusTotal 80 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Google TensorFlow 87 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apache Hadoop 427 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Seaborn 2 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Microsoft SysMon 8 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 1
Numpy - язык программирования 14 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 11 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 12 1
Дуров Павел 291 1
Дружинин Илья 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 1 1
Рахметов Руслан 56 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Луцив Данила 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Перу - Республика 274 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
DomainTools 3 1
Threat Hunter Playbook 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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