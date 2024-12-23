Кутепов Антон
|23.12.2024
|Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году 1
|19.01.2022
|Технологии успешного SOC: анализ данных 1
Кутепов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
|Дуров Павел 291 1
|Дружинин Илья 2 1
|Lambert John - Ламберт Джон 1 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
|Луцив Данила 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
|Перу - Республика 274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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