Дружинин Илья
|23.12.2024
|Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году 1
|14.12.2023
|Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
Дружинин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
|Google LLC 11775 1
|Apple Inc 12101 1
|GitHub 814 1
|АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
|Попов Александр 47 2
|Андреев Алексей 21 1
|Снегирева Екатерина 5 1
|Кораблев Денис 18 1
|Кутепов Антон 2 1
|Мурзин Александр 2 1
|Дуров Павел 291 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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