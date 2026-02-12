Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps Random Forest Regression метод машинного обучения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 2
|Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
|Juniper Research 552 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 140 1
|НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.