MLOps Random Forest Regression метод машинного обучения


СОБЫТИЯ

12.02.2026 Снизить волатильность и увеличить доходность на фондовом рынке можно с помощью ML-моделей 1
17.07.2025 Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ 1
20.06.2025 Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
15.07.2019 Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России 1
15.07.2019 В Сбербанке разработана модель предсказания выручки 1
16.05.2018 «Инфосистемы Джет» разработала систему предсказания поведения покупателей для «Рив Гош» 1
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое 1
17.10.2014 Кому помогут новые ИТ-мантры? 1

Paygine - Пэй Энджин 17 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Microsoft Corporation 25335 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 271 1
GitHub 990 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 1
SAS Institute 1040 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
JetBrains 77 1
Nvidia Corp 3777 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5981 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 3
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 19 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2791 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4464 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 822 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 310 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 843 2
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 47 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 55 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 53 1
Кибербезопасность - Obfuscare - Obfuscate - Обфускация - запутывание кода 79 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 409 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8976 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 963 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17172 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Linux OS 11021 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Microsoft Windows 16436 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 854 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 442 1
Apache Hadoop 448 1
Microsoft Windows PowerShell 230 1
Google TensorFlow 94 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 223 1
Google VirusTotal 104 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 355 1
Python PyTorch 59 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 287 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 62 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 1
Numpy - язык программирования 15 1
Torch - Браузер 21 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 1
BlackBerry PlayBook 106 1
Microsoft SysMon 8 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Seaborn 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 1
Карташов Станислав 26 2
Агабаев Роман 3 1
Свиридюк Сергей 1 1
Рахметов Руслан 63 1
Греф Герман 469 1
Молодых Владимир 30 1
Подолинский Дмитрий 1 1
Сизов Алексей 14 1
Луцив Данила 7 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Кутепов Антон 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Россия - СФО - Новосибирск 4705 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Перу - Республика 288 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 242 1
Экономический эффект 1215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Juniper Research 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 140 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 59 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
