Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты

Цифровизация финансового сектора открывает новые возможности, но и порождает сложные угрозы. По прогнозам Juniper Research, к 2028 г. глобальные потери от онлайн-платежного мошенничества превысят $362 млрд. Традиционные антифрод-системы, основанные на статичных правилах, не успевают за изобретательностью мошенников. Машинное обучение (ML) меняет подход к борьбе с фродом, предлагая проактивные сценарии защиты, которые становятся необходимостью для рынка. Эксперты финтех-компании Paygine делятся инсайтами о том, как ML трансформирует антифрод и почему бизнесу пора переходить на предиктивные модели. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Машинное обучение: революция в антифрод-системах

Машинное обучение позволяет обрабатывать огромные массивы данных в реальном времени, выявляя аномалии и сложные паттерны, которые невозможно обнаружить вручную. Алгоритмы, такие как Random Forest, Gradient Boosting и глубокие нейронные сети, анализируют транзакции, учитывая сотни параметров — от геолокации до поведенческих характеристик пользователя. Исследования показывают, что такие модели достигают точности до 95% в выявлении подозрительных операций, минимизируя ложные срабатывания. Это особенно важно для финансовых организаций, где каждая ошибка может стоить миллионы.

Проактивная защита: предугадывать угрозы

Ключевое преимущество ML — переход от реактивного подхода к проактивному. Традиционные системы фиксируют мошенничество постфактум, тогда как ML-модели предсказывают угрозы до их реализации. Например, алгоритмы могут выявить подозрительную активность на основе необычных паттернов, таких как многократные попытки входа с разных устройств или аномально высокие суммы транзакций.

Исследования подтверждают, что предиктивная аналитика сокращает ложноположительные срабатывания на 30–40%, позволяя предотвращать фрод на ранних стадиях. Это критически важно для защиты от сложных атак, таких как фишинг, кража цифровых идентификаторов или использование синтетических данных.

Исключение человеческого фактора

Автоматизация с помощью ML минимизирует ошибки, связанные с ручным анализом. Человеческий фактор часто становится слабым звеном: аналитики могут пропустить нетипичные схемы или перегрузить систему ложными блокировками. ML-системы обрабатывают данные быстрее и точнее, что подтверждает пример Министерства финансов США. В 2024 году внедрение ML позволило предотвратить и вернуть более $4 млрд, утраченных из-за мошенничества. Такие результаты демонстрируют, как технологии масштабируются для защиты крупных финансовых потоков.

Адаптивность к новым видам мошенничества

Мошенники постоянно изобретают новые способы обхода систем безопасности, и ML-модели адаптируются к этим изменениям. Алгоритмы обучаются на исторических и текущих данных, автоматически обновляя параметры для противодействия новым угрозам. Например, ML может выявить атаки с использованием генеративного ИИ, который создаёт поддельные профили или синтетические транзакции. Компании, использующие ML, сокращают убытки от фрода на 25–35% по сравнению с традиционными методами. Это делает ML незаменимым в динамичной цифровой среде.

Масштабируемость для e-commerce и глобального рынка

Рост электронной коммерции и глобализация транзакций увеличивают объемы данных, которые нужно анализировать. ML-системы справляются с этой задачей, обрабатывая миллионы операций в секунду. Исследование Ravelin показывает, что оптимизированные ML-модели повышают конверсию, минимизируя блокировки легитимных транзакций, что особенно важно для онлайн-ретейлеров. Например, точная классификация транзакций позволяет избежать раздражения клиентов из-за необоснованных отказов.

Экономия ресурсов и повышение эффективности

ML не только защищает, но и экономит ресурсы. Быстрое выявление угроз сокращает финансовые потери, а автоматизация снижает затраты на ручной анализ. Компании, внедрившие ML, экономят до 20% операционных затрат на антифрод-процессы Fraud.com, 2024. Кроме того, точные модели повышают доверие клиентов, что напрямую влияет на лояльность и доходы.

«Машинное обучение меняет парадигму борьбы с мошенничеством. Проактивные модели не просто реагируют на угрозы, а предугадывают их, обеспечивая безопасность и доверие клиентов. Это обязательный инструмент для бизнеса, который хочет оставаться конкурентоспособным», — сказал Роман Агабаев, заместитель руководителя отдела противодействия мошенничеству финтех-компании Paygine.

Вызовы внедрения и будущее антифрода

Внедрение ML сопряжено с вызовами: высокие затраты на разработку, потребность в качественных данных и соблюдение регуляторных норм. Например, обучение моделей требует больших объёмов чистых данных, а несоответствие стандартам может привести к штрафам. Однако преимущества ML перевешивают сложности. В будущем технологии, такие как генеративный ИИ, усилят антифрод-системы, позволяя моделировать сложные сценарии угроз. По данным InfoQ, тестирование таких решений уже показывает рост точности на 15–20%.

Рынок требует проактивных решений, и машинное обучение становится стандартом антифрод-систем. Компании, которые не адаптируются, рискуют потерять не только деньги, но и доверие клиентов. ML — это стратегическое преимущество в борьбе с мошенничеством.