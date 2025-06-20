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Агабаев Роман
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты 1
|26.05.2025
|Paygine: мошенники будут пробовать обманные схемы с цифровым рублем в фишинговых платежных платформах 1
Агабаев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 174 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 723 1
|Juniper Research 534 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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