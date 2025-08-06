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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пушкарев Михаил


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
26.06.2025 Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пушкарев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2500 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии 94 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 393 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
SimbirSoft - СимбирСофт 97 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 586 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 326 1
Paygine - Пэй Энджин 15 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 506 2
Почта России ПАО 2199 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2921 1
ВТБ - Почта Банк 478 1
ГПБ - Газпромбанк 1131 1
МКБ - Московский кредитный банк 599 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 160 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 284 1
Альфа-Банк 1810 1
Русагро Группа Компаний 315 1
Северсталь ПАО - Severstal 530 1
Лента - Сеть розничной торговли 2193 1
Абсолют Банк 237 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 298 1
Газпром бурение 42 1
Силовые машины 137 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15939 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5664 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 439 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 96 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5945 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 149 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26404 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1460 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3377 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6458 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5517 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4353 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1200 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5022 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 231 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4931 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 795 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7249 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2322 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1110 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3191 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5227 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2708 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 520 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11792 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7712 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 320 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5510 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 730 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
Content AI - ContentCapture 35 2
Abbyy FlexiCapture 171 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 561 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 229 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 3 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 42 1
IBM Datacap 9 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 40 1
Кондратьев-Сапунов Павел 2 2
Суровец Дмитрий 95 1
Шадаев Максут 1085 1
Сергеев Сергей 155 1
Лигачев Глеб 101 1
Смирнов Евгений 40 1
Ульянов Николай 139 1
Орешкин Сергей 7 1
Шойтов Александр 90 1
Круглов Виктор 17 1
Епихин Михаил 13 1
Плетнев Владислав 4 1
Граденко Михаил 34 1
Трошина Елена 18 1
Чудинов Дмитрий 64 1
Царев Александр 4 1
Атоян Антон 13 1
Соболев Роман 26 1
Мезенцев Роман 3 1
Агабаев Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 1
Цензура - Свобода слово 505 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2847 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1006 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 1
Список системообразующих предприятий РФ 303 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
Паспорт - Паспортные данные 2645 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 859 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1272 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1166 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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