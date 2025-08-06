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Пушкарев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
|26.06.2025
|Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы 1
Пушкарев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
|Кондратьев-Сапунов Павел 2 2
|Суровец Дмитрий 95 1
|Шадаев Максут 1085 1
|Сергеев Сергей 155 1
|Лигачев Глеб 101 1
|Смирнов Евгений 40 1
|Ульянов Николай 139 1
|Орешкин Сергей 7 1
|Шойтов Александр 90 1
|Круглов Виктор 17 1
|Епихин Михаил 13 1
|Плетнев Владислав 4 1
|Граденко Михаил 34 1
|Трошина Елена 18 1
|Чудинов Дмитрий 64 1
|Царев Александр 4 1
|Атоян Антон 13 1
|Соболев Роман 26 1
|Мезенцев Роман 3 1
|Агабаев Роман 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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