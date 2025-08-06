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Индексная книга (каталог) CNews*
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Епихин Михаил


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Епихин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9471 10
Газинформсервис - ГИС 336 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 9
UIPath 106 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 571 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Oracle Corporation 6790 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
1С-Битрикс - Bitrix 601 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 1
McKinsey & Company Int 256 1
Ланит Омни 65 1
Broadcom - VMware - Greenplum 116 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13533 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
Directum - Директум 1140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 586 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 144 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
8636 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 301 1
Yandex - Яндекс 7967 1
Flant - Флант 129 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 1
Абсолют Банк 237 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7811 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 11
МКБ - Московский кредитный банк 598 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 505 11
Лента - Сеть розничной торговли 2193 10
РЖД - Российские железные дороги 1954 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 10
Ингосстрах СПАО 440 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 10
Zenden Group - Дом одежды 65 10
Сургутнефтегаз - СНГ 277 10
Ингосстрах Инвестиции 19 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 284 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 9
Транснефть 316 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 6
ПСБ - Промсвязьбанк 877 6
Ренессанс Страхование 167 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
36,6 - аптечная сеть 90 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 21 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 182 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2919 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1952 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 338 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3023 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Федеральное казначейство России 1831 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5661 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22199 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 694 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2328 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 10
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1411 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 10
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13090 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2137 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3347 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3260 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11791 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5942 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 576 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21553 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5670 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1012 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26401 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16635 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7871 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31042 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 2
Оцифровка - Digitization 4776 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1110 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1163 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 517 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11942 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4328 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12583 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4730 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2584 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 1
НКТ - Р7-Офис 431 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
Apache Hadoop 443 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 180 1
Linux OS 10536 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 337 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 229 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 548 1
Luxms BI 90 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 14 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 119 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
2Test Профишкаф 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 126 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 1
UseTech - UseBus 29 1
Натрусов Артем 296 11
Шадаев Максут 1085 11
Сотин Денис 216 11
Бурилов Андрей 117 11
Ульянов Николай 139 11
Меденцев Константин 98 10
Смоляков Дмитрий 10 10
Батай Илья 56 10
Гимранов Ринат 125 10
Козак Николай 178 10
Врацкий Андрей 147 10
Алешкин Сергей 65 10
Лобанов Валерий 18 10
Сергеев Сергей 155 9
Чаркин Евгений 300 9
Ложкин Руслан 34 9
Луганцев Александр 51 9
Демидов Сергей 127 9
Аксаков Анатолий 158 9
Данилов Михаил 31 9
Паршин Максим 320 9
Петров Михаил 138 9
Шпак Василий 248 9
Урусов Виктор 132 9
Коптелов Андрей 111 9
Белоусов Максим 109 9
Шипов Савва 102 9
Клепиков Алексей 119 9
Иванов Алексей 145 9
Лигачев Глеб 101 9
Онищенко Владислав 98 9
Бадалов Андрей 66 9
Евраев Михаил 263 9
Фомичев Олег 139 9
Козырев Алексей 326 9
Ермолаев Артем 379 9
Попов Андрей 113 9
Ушаков Анатолий 42 9
Сахаров Александр 82 9
Волков Никита 80 9
Россия - РФ - Российская федерация 151666 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18102 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44696 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2014 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3052 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7583 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 739 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9518 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5325 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14458 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5788 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Металлы - Серебро - Silver 782 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Импортозамещение - параллельный импорт 537 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 636 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5117 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1622 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3480 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19630 1
Экономический эффект 1145 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2595 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 2
CNews Инновация года - награда 124 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
S&P 500 561 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1166 12
CNews AWARDS - награда 531 10
CNews FORUM Кейсы 275 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376224, в очереди разбора - 746829.
Создано именных указателей - 179761.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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