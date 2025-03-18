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Diasoft Data Vault технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища


18.03.2025 ПВР или внутренние рейтинги: как банку подготовить ИТ-ландшафт к новым требованиям ЦБ 1
08.11.2024 «Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД» 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1
26.12.2018 «Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данных 1
04.12.2014 «Mary Kay, Россия» внедрила систему отслеживания и анализа сроков доставки на платформе MS MDS 1
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
07.04.2014 BI Partner построил АИС для Mary Kay 1
20.08.2013 BI Partner создает хранилище данных для Mary Kay 1
19.06.2013 Smart Perimeter от McAfee оповестит пользователей о краже или потере мобильных устройств 1
02.11.2007 Oracle Database 11g: премьера в Москве состоялась 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Diasoft Data Vault и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 4
BI Partner - БиАй Партнер 36 4
Oracle Corporation 6727 3
Yandex - Яндекс 7487 3
Корус Консалтинг ГК 1232 2
8319 2
Теко НПК 430 2
Diasoft - Диасофт 897 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Dell EMC 5037 1
Крок - Croc 1779 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Violin Systems - Violin Memory 31 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Microsoft Corporation 24714 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Flant - Флант 103 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
Cisco Systems - Splunk 68 1
Ред Софт - Red Soft 741 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 276 1
Broadcom - VMware - Greenplum 100 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 1
2domains 4 1
Luxms 83 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1026 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
NanduQ - Qiwi 997 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1194 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1651 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Верный - торговая сеть 291 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Абсолют Банк 234 1
Силовые машины 111 1
Монополия ГК 10 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11802 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4215 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
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2Test Профишкаф 1 1
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