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Diasoft Data Vault технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища
Diasoft Data Vault и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
|Сухарев Сергей 11 3
|Поликовский Дмитрий 6 3
|Садовенко Илья 65 2
|Власкин Дмитрий 2 2
|Рузин Владимир 1 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Тиунов Андрей 8 1
|Колганов Владимир 13 1
|Савицкий Олег 10 1
|Ткачук Всеволод 3 1
|Ульянов Николай 113 1
|Шадаев Максут 1020 1
|Александров Александр 70 1
|Семенов Александр 151 1
|Булгаков Кирилл 106 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Натрусов Артем 284 1
|Андрианов Павел 84 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Бондарев Борис 2 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Данилина Марианна 23 1
|Климов Андрей 72 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Сивцев Илья 141 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Рустамов Рустам 419 1
|Леонов Алексей 79 1
|Сазонов Максим 29 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Спирин Антон 64 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Гуренков Михаил 30 1
|Тятюшев Максим 101 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
|РАН - Российская академия наук 1893 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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