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Липкин Иван
Липкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
|Ульянов Николай 119 1
|Шадаев Максут 1041 1
|Александров Александр 76 1
|Семенов Александр 155 1
|Булгаков Кирилл 112 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Натрусов Артем 288 1
|Андрианов Павел 84 1
|Сотин Денис 209 1
|Ульянычев Матвей 40 1
|Чурсин Дмитрий 65 1
|Бурилов Андрей 109 1
|Стоянов Алексей 45 1
|Данилина Марианна 24 1
|Климов Андрей 77 1
|Сергеева Наталья 43 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Сивцев Илья 148 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Рустамов Рустам 435 1
|Леонов Алексей 83 1
|Сазонов Максим 33 1
|Гаврилов Евгений 47 1
|Спирин Антон 69 1
|Лукавенко Олег 39 1
|Гуренков Михаил 34 1
|Тятюшев Максим 112 1
|фон Розен Александр 36 1
|Сельдемиров Александр 48 1
|Царев Александр 3 1
|Евдокимов Игорь 54 1
|Иванец Евгений 33 1
|Баталов Александр 25 1
|Радкевич Марина 1 1
|Карпов Роман 66 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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