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Индексная книга (каталог) CNews*
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Липкин Иван



13.05.2025 19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
14.06.2023 «Тинькофф» открывает доступ к платформе собственной разработки для мониторинга и анализа работы ИТ-систем 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Липкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1250 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 129 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 47 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
8436 1
Yandex - Яндекс 7664 1
Flant - Флант 112 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Zabbix SIA - Заббикс 108 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Ред Софт - Red Soft 784 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 311 1
Neoflex - Неофлекс 227 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 300 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 52 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1227 2
НСПК - Национальная система платежных карт 831 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Шереметьево Хэндлинг 41 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 524 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 202 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 79 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1680 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 139 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Абсолют Банк 235 1
Силовые машины 117 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4100 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3221 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1021 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 957 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 349 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2145 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
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SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1141 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1082 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 1
Оцифровка - Digitization 4667 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 318 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 783 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5294 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 356 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 1
Тинькофф - Tinkoff Sage 2 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 202 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 500 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 102 1
2Test Профишкаф 1 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 108 1
БИС - ITQuick - Jumse 43 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 1
Ульянов Николай 119 1
Шадаев Максут 1041 1
Александров Александр 76 1
Семенов Александр 155 1
Булгаков Кирилл 112 1
Кубарев Алексей 55 1
Натрусов Артем 288 1
Андрианов Павел 84 1
Сотин Денис 209 1
Ульянычев Матвей 40 1
Чурсин Дмитрий 65 1
Бурилов Андрей 109 1
Стоянов Алексей 45 1
Данилина Марианна 24 1
Климов Андрей 77 1
Сергеева Наталья 43 1
Благирев Вячеслав 15 1
Сивцев Илья 148 1
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Рустамов Рустам 435 1
Леонов Алексей 83 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
Импортозамещение - параллельный импорт 511 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6277 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 602 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 435 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1982 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1719 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 919 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
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S&P 500 558 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
CNews FORUM Кейсы 236 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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