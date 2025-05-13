Получите все материалы CNews по ключевому слову
Степанянц Эдуард
УПОМИНАНИЯ
|13.05.2025
|19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day 1
Степанянц Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 31 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
|Липкин Иван 3 1
|Швыдченко Юрий 6 1
|Токарев Роман 2 1
|Иванов Николай 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.