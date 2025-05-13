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Токарев Роман
|13.05.2025
|19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day 1
|19.11.2010
|«Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 1
Токарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
|IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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