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Токарев Роман



13.05.2025 19 мая в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day 1
19.11.2010 «Рубеж» создал систему планирования и бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Токарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Рубеж ГК - Рубеж-Транспорт - Рубеж-Маркет - Рубеж-Лайн 4 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1886 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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