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Иванов Николай
Иванов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 296 2
|ЛДПР 106 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|Чибисов Владимир 23 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Пургин Денис 9 2
|Крюков Антон 6 2
|Лугов Андрей 32 2
|Чиндяскин Сергей 5 2
|Зыков Роман 4 2
|Березаев Александр 2 2
|Живилов Валентин 2 2
|Патока Андрей 109 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Поповский Александр 90 1
|Макаров Станислав 117 1
|Бородин Павел 14 1
|Лапицкий Дмитрий 11 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
|Волож Аркадий 252 1
|Путин Владимир 3209 1
|Viklund Kersti - Виклунд Кьерсти 8 1
|Ниц Артем 4 1
|Думина Марина 4 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Жаров Александр 175 1
|Козлюк Артем 39 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Evelson Boris - Эвельсон Борис 3 1
|Шаталкин Игорь 2 1
|Конева Юлия 8 1
|Евельсон Борис 1 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
|РАН - Российская академия наук 1902 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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