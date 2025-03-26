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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Николай


26.03.2025 В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским 1
23.09.2022 «Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД 1
26.10.2020 ЕВРАЗ сократил время формирования отчетности с помощью SAP 1
17.10.2016 «Вымпелком» назначил нового главного финансового директора 2
30.12.2013 Путин подписал закон о блокировке сайтов молниеносно и без суда 1
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда 1
15.10.2013 «ВымпелКом» проводит структурные изменения и новые кадровые назначения 1
19.10.2012 BI в России: разработчики соревнуются, бизнес тренируется 1
08.10.2012 BI-инструменты: как завоевать сердца бизнес-пользователей? 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Иванов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
SAP SE 5305 1
X Corp - Twitter 2872 1
Oracle Corporation 6730 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 1
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 1
Yandex - Яндекс 7519 1
Цифра ГК 2450 1
Yandex Go - Yango 26 1
Yandex Global DC 2 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 2
WikiMart - Викимарт 53 2
Microsoft - LinkedIn 654 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Nivos Energia 3 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3380 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2781 2
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Единая Россия - Политическая партия 296 2
ЛДПР 106 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5423 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16162 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4801 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2951 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67506 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4951 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 2
Оповещение и уведомление - Notification 4741 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1188 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 400 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1200 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13436 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20870 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11197 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12191 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30118 1
Website URL - Uniform Resource Locator 892 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7927 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2180 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3335 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12887 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 519 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1707 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 501 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 134 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 291 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2928 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1488 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2541 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1277 1
Финансовое планирование 86 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1930 1
Apache Hadoop 436 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 559 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7133 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Ericsson Radio System - ERS 72 1
Oracle Hyperion 236 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 486 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 83 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Чибисов Владимир 23 2
Федечкин Эдуард 55 2
Пургин Денис 9 2
Крюков Антон 6 2
Лугов Андрей 32 2
Чиндяскин Сергей 5 2
Зыков Роман 4 2
Березаев Александр 2 2
Живилов Валентин 2 2
Патока Андрей 109 1
Рубцов Сергей 33 1
Поповский Александр 90 1
Макаров Станислав 117 1
Бородин Павел 14 1
Лапицкий Дмитрий 11 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 1
Волож Аркадий 252 1
Путин Владимир 3209 1
Viklund Kersti - Виклунд Кьерсти 8 1
Ниц Артем 4 1
Думина Марина 4 1
Худавердян Тигран 91 1
Жаров Александр 175 1
Козлюк Артем 39 1
Ампелонский Вадим 31 1
Evelson Boris - Эвельсон Борис 3 1
Шаталкин Игорь 2 1
Конева Юлия 8 1
Евельсон Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146587 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 239 1
Германия - Федеративная Республика 12738 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
Финляндия - Финляндская Республика 3618 1
Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
Земля - планета Солнечной системы 10427 1
Италия - Палермо 13 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 564 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 22 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 30 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51802 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 508 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8138 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 705 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1753 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 1
Аренда 2454 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16514 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2467 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 181 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6994 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 2
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Forrester Research 821 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
РАН - Российская академия наук 1902 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2045 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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