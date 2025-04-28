«Телфин» повышает качество коммуникаций в компании «Софтпрезидент»

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширяет функциональность телефонной сети компании «Софтпрезидент» за счет интеграции сервисов связи с системой «Мегаплан», повышая качество обслуживания клиентов и уровень сервиса.

Команда «Софтпрезидент» разрабатывает собственные ИТ-решения на платформе «1С», а также внедряет информационные системы сторонних разработчиков. Компания входит в реестр аккредитованных Минцифры России ИТ-организаций и выступает экспертом в области информационных технологий для управления и информационной безопасности, специализируется на автоматизации рабочих процессов.

Коммуникационная сеть «Софтпрезидент» построена на базе АТС «Телфин.Офис». Сотрудники широко используют такие сервисы, как голосовое приветствие и IVR, сценарии и очереди звонков, подключение к разговору, голосовая почта. Несмотря на то, что специалисты работают в разных городах РФ, они активно пользуются переадресацией, переводом и перехватом звонков в один клик.

Компания ведет статистику всех обращений клиентов и запись телефонных разговоров. Облачное хранилище на 50 ГБ позволяет хранить 500 тыс. минут звонков и сообщений голосовой почты. Для повышения качества обслуживания ведется последующий анализ обращений клиентов, контроль качества их обслуживания и компетенции сотрудников «Софтпрезидент».

Кроме этого, интеграция сервисов «Телфин» и «Мегаплан» позволяет вести историю сотрудничества с клиентами в рамках одной системы. Данные автоматически фиксируются и обновляются в режиме реального времени, поэтому договоренности с клиентами никогда не теряются. Даже пропущенные обращения клиентов попадают в CRM, и система ставит сотрудникам задачу на перезвон.

«IP-телефония «Телфин» и система «Мегаплан» помогают нам достигать не только количественных результатов, а, прежде всего, качественных. Клиенты могут всегда до нас дозвониться и получить консультацию. Благодаря стабильной связи и широким возможностям интеграции мы не теряем обращений клиентов и обрабатываем их в максимально короткие сроки», — сказал Николай Иванов, директор компании «Софтпрезидент».