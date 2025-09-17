В МАИ разработали стенды для испытаний электрических силовых установок тяжёлых БЛА

В Московском авиационном институте создали и запустили в работу два стенда для испытаний электрических силовых установок беспилотных летательных аппаратов массой до 120 кг. Они позволяют тестировать новые ЭСУ в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Проект был реализован специалистами кафедры 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ.

«Электрические силовые установки – важнейшие компоненты большинства производимых сегодня беспилотных авиационных систем. Создание новых ЭСУ всегда требует проверки их характеристик в ходе экспериментов, – говорит начальник лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» Николай Иванов. – В отличие от существующих аналогов наш проект обеспечивает комплексное тестирование как отдельных компонентов ЭСУ, например электродвигателя и регулятора, так и системы в целом, включая движитель, то есть воздушный винт».

Стенды помогают оценить не только механические параметры – частоту вращения, тягу, но и электрические – токи и напряжения на всех элементах. За измерения отвечают специальные датчики, с которых информация в реальном времени поступает в систему сбора данных, что позволяет анализировать работу всей установки.

«Каждый стенд работает как комплексная система измерений и контроля. Это позволяет получить большой объем данных, провести глубокий анализ характеристик и внести корректировки в расчётные модели», – добавляет Николай Иванов.

В настоящее время стенды используются в интересах индустриальных заказчиков. При этом продолжается работа по их модернизации. В том числе рассматривается их интеграция с аэродинамической трубой для создания максимально реалистичных условий испытаний.