Санкции против США работают. Производителям чипов и авиадвигателей остро не хватает ценных металлов, альтернативы Китаю нет

Нехватка китайских редкоземов в США

Поставщики американских компаний аэрокосмической и полупроводниковых отраслей сталкнулись с силивающимся дефицитом редкоземельных металлов, которые задействуются в производстве высокотехнологичной продукции различных видов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в соответствующих отраслях.

В первую очередь нынешний дефицит затрагивает иттрий и скандий. Это ценные редкоземы, химические вещества с ними в составе широко применяются в промышленности, в том числе полупроводниковой, авиастроительной, энергетической и оборонной. Китай – мировой лидер и едва ли не монополист на рынке редкоземов и технологий его переработки.

Несмотря на то, что Пекин в апреле 2025 г. разрешил китайским компаниям возобновить экспорт большинства из 17 металлов, относящихся к редкоземельным, объемы поставок иттрия и скандия в США так и не вернулись на прежний уровень, на котором они находились до введения официального временного запрета, следует из данных Таможенной службы КНР.

Тема ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем включена в повестку предстоящей встречи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и председателя КНР Си Цзиньпиня, которая намечена на март 2026 г. и должна состояться в Пекине.

Дефицит иттрия

Наиболее серьезную проблему для американской промышленности в контексте доступа к китайским редкоземам, как отмечает Reuters, представляет нехватка иттрия, который является компонентом термобарьерных покрытий, в частности, служащих для предотвращения плавления двигателей и турбин при достижении высоких температур. Без таких покрытий эксплуатация подобных агрегатов невозможна.

По данным ценового агентства Argus, за год c февраля 2025 г. по февраль 2026 г. средняя цена килограмма оксида иттрия выросла в 69 раз. С ноября 2025 г. по февраль 2026 г. – на 60%.

Руководители двух североамериканских компаний, занимающихся производством термобарьерных покрытий на основе иттрия сообщили Reuters о том, что им пришлось на время приостановить производство в связи с недостатком сырья.

Представитель одной из этих компаний также признался, что она теперь вынужденно не принимает заказы от небольших американских и зарубежных клиентов в целом. Таким образом в компании надеются сформировать запас продукции для более крупных и значимых клиентов, в числе которых – производители двигателей.

Еще одна компания, название которой Reuters также не упоминает, выпускающая термобарьерные покрытия, полностью прекратила производство и остановила поставки продукции на основе оксида иттрия за нехваткой сырья.

Отрасль авиастроения уже ощущает последствия на себе

Дефицит иттрия и скандия пока не отразился на производстве реактивных двигателей и интегральных микросхем. Тем не менее, как рассказал агентству представитель правительства США, некоторые американские предприятия соответствующего профиля столкнулись с нехваткой ряда редкоземов, ранее поставлявшихся из Китая.

Согласно данным таможни КНР, за восемь месяцев, прошедших с апреля 2025 г., когда в силу вступили ограничения на экспорт, введенные Пекином, по декабрь 2025 г., из КНР в США было вывезено 17 тонн продукции с иттрием в составе. За те же восемь месяцев до регуляторных изменений, китайские компании поставили на экспорт в США 333 тонны продукции данного типа.

По словам Кевина Майклза (Keivn Michaels), директора американской консалтинговой компании AeroDynamic Advisory, производители авиадвигателей уже сейчас испытывают трудности в удовлетворении спроса на запасные части к выпускаемой продукции со стороны авиаперевозчиков и авиастроительных гигантов Airbus и Boeing, которые за последнее время увеличили темпы производства.

Ведущие американские компании, занятые в двигателестроении, в лице GE Aerospace, Pratt & Whitney (RTX) и Honeywell комментировать от дачи комментариев отказались.

Скандия тоже не хватает

Американские производители полупроводниковой продукции испытывают недостаток скандия, что может отразиться на производстве чипов сотовой связи пятого поколения (5G), констатирует Дилан Патель (Dylan Patel), основатель и генеральный директор исследовательской компании SemiAnalysis.

Скандий, которого в мире добывается всего лишь несколько тонн в год, является крайне важным компонентом топливных ячеек, особых авиационных сплавов на основе алюминия. Кроме того, он применяется в производстве и упаковке передовых интегральных микросхем.

Со слов Пателя, крупнейшие производители чипов в США применяют этот редкоземельный металл в производстве компонентов, которые обязательно входят в состав практически каждого 5G-смартфона и -базовой станции.

В связи с трудностями в получении экспортных лицензий в КНР, многие из американских компаний, представляющих полупроводниковый сектор, обратились к официальному Вашингтону за помощью в решении проблемы. Некоторые из них ранее приобретали ценный ресурс через компании, зарегистрированные в третьих странах. Теперь и эта схема не вполне работоспособна, поскольку власти Китая с недавних пор требуют раскрытия конечного получателя экспортируемых редкоземов.

«Сегодня у США отсутствует внутреннее производство скандия и не имеется действующих альтернативных источников, помимо Китая», – констатирует Патель.

Битва в торговой войне США и Китая

В рамках очередного раунда эскалации в апреле 2025 г. КНР ограничила экспорт редкоземов. Ограничения затронули редкоземельные элементы как в виде сырой руды, так и результата его переработки в виде металлов и их сплавов и даже готовые товары, содержащие в своем составе компоненты из упомянутых выше металлов и сплавов на их основе. Кандидатам на получение экспортной лицензии предписывалось объяснять чиновникам Министерства коммерции КНР, для каких именно целей планируется поставлять за рубеж эти ценные ресурсы.

Действия Пекина являются ответом на введение Вашингтоном 145-процентных пошлин на товары, импортируемые из КНР. Помимо Китая, США пошлинами был обложен импорт ряда других стран, в том числе традиционных торговых партнеров американцев. Все это – часть политики Дональда Трампа, который уверен, что «вернуть былое величие» США позволит выравнивание внешнеторгового баланса за счет введения импортных пошлин, а также использования угроз их введения или повышения в качестве инструмента внешнеполитического давления.

Ответ Китайцев, который, помимо ограничения экспорта редкоземов, выразился во введении ответных пошлин против США в размере 125%, в конечном счете вынудил администрацию Трампа вернуться к переговорам.

В итоге к началу июля 2025 г. США и КНР договорились о взаимных уступках. Агентство Reuters тогда сообщило, что Пекин отменил ограничения на вывоз редкоземов в США, а Вашингтон вновь разрешил экспорт в Китай этана и ПО для проектирования чипов, который был ограничен в конце мая 2025 г. Иттерия, по всей видимости, отмена ограничений не коснулась.

К тому же в октябре 2025 г. Китай вновь – для многих неожиданно – ввел строгие ограничения на экспорт редкоземов. Трамп в ответ вновь пригрозил повышением пошлин на все товары из Китая, а также запретом на поставку американского «ПО, имеющего критическое значение». В ноябре 2025 г. стороны договорились о «тарифном перемирии» сроком на один год, а КНР смягчила свою позицию по редкоземам.