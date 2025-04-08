Китай нанес мощный удар по производству электроники во всем мире. Ограничен экспорт редкоземельных металлов

Китай закручивает гайки

Власти КНР возьмет под жесткий контроль поставки семи ценных редкоземельных металлов в рамках очередного пакета экспортных ограничений, пишет TechSpot.

Некоторые из этих материалов, в частности, скандий и диспрозий, широко применяются в производстве радиоэлектронных компонентов и устройств хранения информации. Новые ограничения сулят неприятности основным глобальным игрокам, занятым в соответствующих отраслях, таким как американские компании Broadcom, GlobalFoundries, Qualcomm, Seagate, Western Digital, южнокорейская Samsung Electronics и тайваньская TSMC.

В соответствии с новыми правилами вывоза редкоземельных металлов, в числе которых скандий, диспрозий, гадолиний, тербий, лютеций, самарий и иттрий, экспортерам теперь необходимо получать специальные лицензии. Их выдачей занимается Министерство коммерции КНР.

Ivan Aleksic / Unsplash КНР усложняет экспорт семи редкоземельных металлов

Экспортные ограничения затрагивают редкоземельные элементы как в виде сырой руды, так и результат его переработки в виде металлов и их сплавов и даже готовые товары, содержащие в своем составе компонентов из упомянутых выше металлов и сплавов на их основе. Кандидаты на получения экспортной лицензии обязаны разъяснить чиновникам Министерства коммерции КНР, для каких именно целей планируется поставлять за рубеж эти ценные ресурсы.

Редкоземельные металлы в промышленности

Редкоземельные элементы играют важную роль в современной промышленности благодаря их уникальным химическим и физическим свойствам. Так, скандий задействуется в производстве входных радиочастотных модулей для телекоммуникационных устройств. Нитрид алюминия-скандия находит применение в высокочастотных фильтрах для 5G-смартфонов, Wi-Fi-систем и базовых станций сотовой связи.

Диспрозий может использовать для стабилизации магнитных свойств материала при высоких температурах. В частности, этот металл входит в состав мощных постоянных неодимовых магнитов (сплав неодима, бора и железа), которые необходимы при производстве традиционных жестких дисков (HDD) и электротранспорта. Именно на основе магнитов из неодима построены считывающие/записывающие головки винчестеров.

Диспрозий пригождается в атомной и в комической индустриях. Например, с его помощью обеспечивается защита от радиационного излучения в ядерных реакторах и спутниках. Диспрозий способен улучшить магнитные свойства материалов, используемых в производстве магниторезистивной оперативной памяти (MRAM).

Сплавы гадолиния, в частности, с кобальтом и железом, позволяют создавать накопители информации с высокой плотностью записи.

Непоколебимые позиции Китая

Несмотря на то, что Китай пока не ввел тотальный запрет на вывоз редкоземельных металлов, а сами эти металлы необходимы производителям в сравнительно небольших количествах, новые экспортные ограничения способны доставить определенные трудности представителям высокотехнологичных отраслей. Им потребуется перестройка цепочек поставок с поиском альтернативных каналов или исключение труднодоступных материалов из производственного процесса.

КНР занимает доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов. На ее долю приходится около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории и более 85% от глобального объема поставок полученных из них материалов. Залежи редкоземельных металлов в виде руды не являются редкостью и имеются на территории многих странах, помимо Китая. Однако их добыча и последующая переработка представляют собой сложные и дорогостоящие процессы. Китайским компаниям удалось занять едва ли не монопольное положение на рынке редкоземельных металлов за счет демпинга, который стал возможен в том числе и за счет государственного субсидирования отрасли.

Пекин объясняет необходимость мер по ужесточению экспортного контроля интересами национальной безопасности и называет его ответом на пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как отмечает TechSpot, в результате ограничений цены на соответствующие материалы могут вырасти вплоть до 2-4 раз.

США по-прежнему в значительной степени сохраняют зависимость от китайских поставок редкоземельных металлов, что, в руководящих кругах североамериканского государства воспринимают как один из серьезных стратегических рисков. Проблемы с доступом к ценным ресурсам могут замедлить реализацию ключевых проектов в ВПК – редкоземельные металлы востребованы в производстве современных дронов-разведчиков, передовых истребителей и высокоточных ракетных систем.

Планомерное ограничение экспорта

Другие страны, например, Япония уже добились заметных успехов в импортозамещении китайских редкоземельных ресурсов. Стране восходящего солнца удалось снизить зависимость от КНР за счет запуска их добычи на собственной территории и заключения партнерства с зарубежными поставщиками, такими как австралийская Lynas Corporation. Теперь лишь 60% покупаемых Японией редкоземельных металлов происходит из КНР, тогда как еще недавно этот показатель находился на уровне 90%. Впрочем, монопольному положению китайских компаний на мировом рынке пока, вероятно, ничего не угрожает.

Китай постепенно ужесточает контроль за поставками материалов, оборудования и технологий, используемых в производстве современной высокотехнологичной продукции. В марте 2025 г., как сообщил CNews, Пекин ввел запрет на свободный экспорт технологии получения галлия. Это ценный металл, который широко применяется в промышленности, в частности, для выпуска транзисторов, интегральных микросхем, светодиодов, электродов (катодов) литий-ионных аккумуляторов.

В начале февраля 2025 г. Китай ужесточил контроль за экспортом вольфрама и прочих материалов. С декабря 2024 г. действует полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы.

В июле 2023 г. в ответ на санкции США против технологического сектора Китая последний ограничил вывоз из страны галлия и германия – экспортерам этих металлов пришлось добиваться специального разрешения у Министерства коммерции. Спустя всего две недели после этого мировые цены на галлий выросли на 50%.

В октябре 2024 г. Китай национализировал все запасы редкоземельных металлов и установил строжайший контроль над всеми звеньями цепи поставок соответствующих материалов, в том числе надзор за процессами добычи, переработки, распределения и экспорта.